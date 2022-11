Bokanmeldelse: Som et reinslakt på kjøkkenbenken

Mari Andreassen skriver med en uforferdet kroppslig råskap i sin første roman.

Mari Andreassen ble i 2019 nominert til Brageprisen for debutboken «Hvor lenge varer vi».

8 minutter siden

Sukk, enda en koronabok! Tanken melder seg umiddelbart idet man plukker opp Mari Andreassens romandebut. Koronamotivet har for lengst mistet glansen, delvis fordi de fleste lesere er lut lei hele pandemien.

Andreassen får på sin side maksimalt ut av å legge handlingen i «Kjøtt og blod» til koronavåren 2020. Så mye for mine fordommer, altså. Motiv som fødselstraumer, skjøre familierelasjoner og angsten for å falle ut av fellesskapet, får her en ekstra omdreining.