Det er størrelsesforskjell på et rusk og en rusk. Et egg er noe annet enn en egg, og det trenger ikke være Besseggen i Jotunheimen; det greier seg lenge med en knivsegg. Den skal fortrinnsvis være skarp og utgjør dermed en motsetning til egget. I de fleste utgaver er det temmelig avrundet.

Aftenposten skar seg nesten til blods på dette problemet 4. august. Til tross for ny passasjerrekord hadde flyselskapet Norwegian klart å ødelegge en del av sitt renommé ved å avlyse litt for mange flyvninger. En professor ved NHH i Bergen ble gjengitt slik: «Men mange kanselleringer og dårlig kommunikasjon er et problem som ligger og lurer under havoverflaten (...) Norwegian balanserer på et hårfint knivsegg.» Eggleggende kniver må være en nykonstruksjon. Når professoren hverken blir navngitt eller utnevnt til medlem av spaltens professorgruppen, skyldes det at han formodentlig er feil gjengitt. Det er heller ikke umiddelbart innlysende hva Norwegians kommunikasjonsproblemer skulle ha å gjøre under havoverflaten; trafikk går gjerne raskere i luften, uansett Mor Norges stolte skipsfartstradisjoner.

Et annet ord som er vanskelig å kjønnsbestemme for altfor mange, er «studie». Ja da, vi har skrevet om det tidligere, men i et radioprogram i NRK 6. august snakket programlederen konsekvent om «et studie». Hun satt i et studio, og når det ordet skal brukes, går det stort sett bra. Men selv om vi kan snakke om norskstudiet, heter det ikke et språkstudie, det heter et språkstudium. Disse ordene, de fleste av dem fra latin, som ender på -ium, følger et fastlåst mønster: studium/studiet/studier og alle studiene, akkurat som amfibium/amfibiet/amfibier og alle amfibiene.

En studie kan være et kunstnerisk utkast, som en aktstudie, eller et kortfattet skriftlig forarbeid, en skisse.