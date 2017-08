Olabukse. Halv-krøllete skjorte. Hel-bredt smil: Leif Ove Andsnes er humrende avslappet idet han åpner døren til garderoben. I Konserthuset.

– Så hyggelig. Velkommen hit, velkommen inn!

– Velkommen til deg også, Andsnes, både til byen og til sesongåpning med Oslo-Filharmonien onsdag.

– Mange takk. Konsertene de tre neste kveldene har jeg gledet meg til lenge. Dette flotte orkesteret og jeg skal spille lite kjent musikk av en kjent komponist. For én gangs skyld har vi lagt inn flere dager med ekstra øving. Rachmaninovs fjerde klaverkonsert er vanskelig, synes jeg, ikke bare for solisten. Forhåpentlig synes dirigenten det samme.

– Artig replikk.

– Jo takk, den var ikke bare muntert ment. Da jeg nylig spilte «Rach 4» med Berlin-filharmonikerne, fikk jeg høre at de ikke hadde hatt verket på repertoaret på 33 år. Her i huset sier flere musikere at de ikke kan huske å ha spilt det før. Rachmaninovs ukjente klaverkonsert har mer fart enn de andre. Særlig i annensatsen finnes klare elementer av jazz.

Olav Olsen

– Sånn ellers: Stor stas er det for Aftenposten å avslutte årets sommerintervjuer hos en ekte verdensstjerne. Hvilket forhold har stjernen selv til begrepet?

– For meg er sånne uttrykk noe helt abstrakt. Jeg spiller mye rundt omkring, ja, men «verdensstjerne»? Hva er dét? Nei, om publikum kommer for å høre Beethoven, Rachmaninov eller meg, det er jeg litt usikker på. Det som uansett er fint etter så mange år, er å kjenne på publikums lojalitet. Det er jo hyggelig at man ikke har skremt dem bort.

Tor Richardsen / NTB Scanpix

– Konserten i London i neste uke, med Oslo-Filharmonien, må vi også snakke om. Aller først: På turnélisten ellers står New York, Wien, München, Madrid – og Stord?

– Ja, konserten i kulturhuset der blir stor stas. På Stord har jeg vært med på å plukke ut et nytt flygel som skal innvies i oktober. Denne sesongen er jeg «artist in residence» for både Oslo-Filharmonien og New York-Filharmonien. Desto viktigere er kontrastene. Variasjon er gøy. Og nødvendig.

– Overraskelser gleder deg også, åpenbart. Soloalbumet som kommer 1. september: Repertoaret er langt fra opplagt?

– Der har du hele poenget. Særlig i våre dager, hvor «alt» er spilt, er det kjempegøy å finne ukjent musikk som går så rett til hjertet. Over 150 komposisjoner for piano laget Sibelius. Alle havnet i skyggen av orkestermusikken. Nå har jeg valgt ut de stykkene som jeg liker best. Jeg vil gjerne gi en kompliment til Håvard Gimse.

– Gimse?

– Ja, min kollega spilte i sin tid inn all musikken til Sibelius. Takket være disse fem CD-ene oppdaget jeg de ukjente pianostykkene. Både når det gjelder Sibelius og «Rach 4» er jeg «on a mission», som man sier på engelsk: Jeg vil så gjerne dele flott, men oversett, musikk med publikum.

Erik Berglund

– Sånn ellers: Nå er det 30 år siden din profesjonelle debut i Bergen, 25 år siden debuten med Berlin-Filharmonien og 20 år siden første konsert i New York?

– Jaså? Det har jeg ikke tenkt på. For 30 år siden var jeg 17 år gammel. Etterpå gikk alt så fort; i en periode måtte jeg bremse utviklingen. Det er også 25 år siden jeg fikk manager i London, kom jeg på. Fortsatt jobber vi to sammen. I neste uke skal Oslo-filharmonikerne og jeg opptre under The Proms. Å spille i Royal Albert Hall er alltid spesielt.

– Etter 30 år med global suksess: Hvordan forbli så blid – og jordnær?

– Profesjonelt er jeg kun opptatt av musikk og å dele den med folk. Jeg har aldri sett det som attraktivt ikke å ha beina på jorden. Hvem vet hva som skjer disse tre kveldene med Rachmaninov: Jeg kan jo bli buet ut.

Syv konserter, ett album