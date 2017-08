Miljøpartiet De Grønne vil kjempe for kunstnerne

Aftenposten utfordrer partiene på deres kulturpolitikk.

– Da Aftenposten ville snakke med MDGs kulturpolitiske talsperson, var svaret etter litt frem og tilbake at «det nærmeste vi kommer må være ...». Dere er kanskje ikke så opptatt av kulturpolitikk?

– Vi har en flat struktur i partiet og vi bygger opp partiet fra bunnen av. Vi har mange kulturfolk i MDG, og jeg har tatt denne oppgaven i mange debatter. Samtidig handler det om at vi pr. i dag kun er én person på Stortinget. Det er flere fagfelt hvor vi ikke har egne talspersoner, dette vil endre seg når vi blir flere på Stortinget sier Ståle Sørensen, 1.-kandidat i Buskerud, selv utøvende billedkunstner.

– I partiprogrammet er dere veldig opptatt av å løfte frem kunstnernes kår. Kan ikke dette gå litt på bekosting av kulturtilbudet?

– Det ligger ingen motsetning her. Når du gir kunstnere gode vilkår, så vil det bety at de vil produsere mye kunst og kultur. Dermed vil kvaliteten gå opp, som igjen stimulerer til økt kulturbruk blant publikum. Det er gjort mange undersøkelser som viser at vi får mye igjen for pengene hvis vi satser på kunstnerne.

Vil lage ny lov

– Hvorfor vil dere etablere en egen kulturarbeidsmiljølov?

– Det er mange kunstnere som er sultne på å vise seg frem, samtidig vet vi at det foregår en viss utnyttelse av dem som er sultne. Derfor mener vi det er viktig å lage systemer som sikrer kunstneres interesser i kontraktsforhandlinger. Men dette er ikke noe vi politikere skal utarbeide, det må skje i samarbeid med kunstnerorganisasjonene.

– Dere nevner ikke mediepolitikk med ett ord i kulturprogrammet deres, hvorfor er dere ikke opptatt av dette?

– Vi har et klart mindre detaljert program enn noen av de andre partiene, men det betyr ikke at vi mangler politikk på disse områdene. Noen partier velger å lage tjukke detaljerte programmer hvor absolutt alt er nevnt. Vi i De Grønne har forsøkt å unngå dette. Vi har allikevel mye på den nye digitale virkeligheten som faller under kategorien mediepolitikk.

– Hva med NRK-lisensen, skal den bevares i sin nåværende form eller skal den erstattes med noe annet?

– NRK-lisensen må beholdes og NRK må sikres slik at de klarer å oppfylle det samfunnsoppdraget de er satt til.

Fakta: Dette er MDGs viktigste saker i kulturpolitikken: Vil innføre nasjonal minstenorm for omfanget av kulturskoletilbudet

Utrede løsninger for å sikre inntekt for rettighetshavere i de digitaliserte bransjen.

Styrke folkebibliotekene ved å gjennomføre et nasjonalt bibliotekløft

Gi mest mulig av kulturstøtten som direkte prosjektstøtte eller stipender direkte til kunstnerne

Stille offentlige lokaler til disposisjon som atelier, fellesverksteder, øvingsrom, konsertlokaler og lydstudioer

Etablere en egen kulturarbeidsmiljølov

– Hva med pressestøtten, vil dere kutte eller øke den?

– Vi er for pressestøtten. Mediene er i en enorm endring, men vi ønsker ikke å trekke tilbake pressestøtten.

Vil spre maktstrukturen

– Dere vil hindre at samme eiere kan kontrollere både forlag, distribusjon og bokhandel. Hvorfor er det så viktig?

– Det har noe med maktstrukturen innenfor denne delen av kulturlivet å gjøre. Vi som parti tror på spredt makt innenfor kulturlivet. Derfor er vi kritisk til at store aktører styrer alle ledd.

Kolstad, Tom

– Dere vil utvide dagens utsmykkingsordning for offentlige bygg til også å gjelde alle nye statlige samferdselsprosjekter. Men dette gjøres da allerede?

– Nei, fordi dette er en frivillig ordning for kommuner og fylkeskommuner. Vi ønsker derfor at alle nye samferdselsprosjekter skal utløse en prosentsatsing til utsmykking slik det i dag gjøres med statlige bygg i regi av KORO.

– Hvilke av dagens ordninger innen kulturlivet ønsker dere å avvikle?

– Om vi ikke akkurat ønsker å avvikle ordningen, er det en del ganske problematiske sider knyttet til gaveforsterkningsordningen. Vi mener at dette i dag er en ordning hvor private sponsorer i litt for stor grad styrer satsingen på museer og samlinger. I stedet mener vi at innkjøpene ved de store institusjonene i stedet bør være faglig begrunnet.