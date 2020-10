En dødelig jakt på homofile. Nå avdekkes overgrepene.

De får nappet ut neglene, skåret av håret. De voldtas og slås med batonger. Dokumentar avdekker overgrep mot homofile i Tsjetsjenia.

Nå nettopp

Året er 2017, og det blir kjent at homofile tortureres og sperres inne i Tsjetsjenia. Like etterpå setter den amerikanske journalisten David France seg på flyet mot Tsjetsjenia. Republikken hvor presidenten påstår at det ikke finnes homofile.

Resultatet er dokumentaren Welcome to Chechnya. Den har høstet pris under Sundance filmfestival, Berlinalen og Bergen internasjonale filmfestival. Fredag har filmen kinopremiere.