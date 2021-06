Tror på fulle konsertsaler i september

Folkehelseinstituttet (FHI) tror at alle over 18 år er vaksinerte innen 19. september. Hva skjer da? Arrangørene planlegger for fulle saler.

Hvor lenge er det til vi ser slike scener igjen? Her spiler Arif og Unge Ferrari for et utsolgt Oslo Spektrum vinteren 2017. Foto: Siv Dolmen, NTB

Nå nettopp

Det nærmer seg nå. Et lite stikk i armen, og så er pandemien langt på vei bak oss.

En knapp uke etter at FHI tror de vil være ferdige med vaksineringen i september, skal Elton John spille to utsolgte konserter i Telenor Arena på Fornebu. Det er i alle fall planen.