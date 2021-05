Lei av å huske passord? Google drømmer om en fremtid der du slipper.

Lei av å finne på og huske nye passord? Google har en drøm. Men det er mange hindre på veien.

Sam Heft-Luthy er én av dem som jobber med personvern i Google: – Det er en tendens til å se på dem som jobber med personvern, som opposisjonen til resten av selskapet. Jeg er ikke helt enig, sier han. Foto: Olav Olsen

26. mai 2021 20:44 Sist oppdatert 21 minutter siden

Hva forbinder du med «passord»? Du tenker kanskje på tilfeldige rekker med bokstaver og sifre, eller nye passord til ulike sider. Kanskje du gremmes over passordene du burde ha skiftet ut. Eller du blir irritert over alle gangene du har glemt et passord?

– Det er en plage, og det tar mye tid, sier Sam Heft-Luthy til Aftenposten.