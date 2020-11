Drive-in kino i Oslo gjør comeback – viser julefilmene

Over 20.000 så film på drive-in kino i Oslo under nedstengingen i april og mai. Nå åpner Norges største drive-in kino opp igjen – for å vise osloboerne de nye julefilmene.

Over 20.000 kinogjengere fikk med seg drive-in kinoen på Tryvann i Oslo i april og mai, forrige gang kinoene var nedstengt. Nå blir det julefilmer samme sted. Foto: Handout

NTB

Nå nettopp

Kinoene i Oslo er igjen stengt ned som følge av koronapandemien, mens nye julefilmer melder seg.

– Vi har allerede fått svært mange henvendelser fra kunder som ønsker at vi åpner igjen, sier daglig leder i Cinemove, Lars Joachim K. Hagen.

Drive-in kinoen på parkeringsplassen på Tryvann i Oslo åpner fredag 20. november, og vil i første omgang holde åpent i ti dager. Hagen utelukker ikke at det kan bli lenger, noe som i hovedsak avgjøres av regjeringens nye retningslinjer som kommer 30. november.

– Vi holder gjerne åpent i hele desember dersom samfunnet fortsatt er stengt og folk syntes drive-in kino er en morsom aktivitet, sier Hagen.

For en smitteverntrygg og sikker kinoopplevelse er det ikke lov å gå ut av bilene, eller å åpne vinduene. Man kan være inntil fem i samme bil.

– Vi oppfordrer folk til å ta med seg varme klær, gå på do før de drar, og kanskje ta med seg en termos med varm sjokolade eller gløgg. Da blir det skikkelig julestemning, mener Cinemove-sjefen, som kan love julefilmer som «Gledelig jul», «Jul på KuToppen», «Dragevokterens jul» og «Brillebjørn feirer jul».

De norske julefilmene får følge av flere av kinofilmene som nettopp har eller skulle hatt premiere i disse dager, blant dem «Børning 3», «Et glass til», «Palm Springs», «Dianas bryllup», «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret»,

Cinemove samarbeider om bilkinoen med Nordisk Film Kino og Filmweb, og administrerende direktør i Filmweb, Harald L. Sæther sier man håper med dette å kunne tilby litt trygg førjulshygge i en ellers vanskelig tid.

– Vi ønsker å gi folk i osloområdet muligheten til å se årets julefilmer på det store lerretet i en periode der kinoene holder stengt. Våre kunder har etterspurt en ny runde med Filmweb drive-in kino, sier Sæther.