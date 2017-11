Litt over kl. 16 fredag ettermiddag sitter en full sal i kjelleren på Vika klar til å se den egyptiske filmen Cactus Flower. Regissør Hala Elkoussy er på plass, festivalstemningen er der, men starten på årets Film fra Sør går ikke helt som planlagt.

Teknikken står oss ikke bi, og tekstingen uteblir.

Siden de færreste av de fremmøtte er stødig i arabisk, blir visningen avlyst. Det er synd når slikt skjer, men det er festival, så det er bare å haste videre til neste film på programmet.

Film fra Sør arrangeres for 27. gang i år og er en god inngang til en verden av filmer laget i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Fakta: Dette er Film fra Sør: Filmfestival som arrangeres for 27. gang i Oslo Varer til 19. november Fullt program finner du her filmfrasor.no/

Her er vår filmanmelders dom over fem av helgens filmer:

«Close-knit:» Strikking og kjærlighet

Film fra Sør

Regi: Naoko Ogigami

Naoko Ogigami Med : Tôma Ikuta, Eiko Koike, Kenta Kiritani

: Tôma Ikuta, Eiko Koike, Kenta Kiritani Land: Japan

Japan fremstår på mange måter som et moderne og tolerant samfunn hvor subkulturer for spesielle interessegrupper er mange og akseptert. Landet er moderne, teknologisk og futuristisk, men det er også et samfunn hvor gamle tradisjoner og familieverdier står sterkt.

At fordommer også er noe barn har fra tidlig av, ser vi i Naoko Ogigamis nye film. I Close-knit møter vi Tomo som sliter hjemme med en fraværende mor som er mer opptatt av å feste. Da moren dumper Tomo hos sin bror, møter hun sine egne fordommer. Brorens kjæreste Rainku, nydelig spilt av Tôma Ikuta, var født gutt, men har gjennomført et kjønnsskifte.

Filmen er en lavmælt og nydelige nyansert fortelling om å bli akseptert for den man er. Rainku på sin side går så opp i morsrollen at hun nesten blir selve symbolet på den ideelle husmorskikkelsen som lager søte bentobokser og store middager. Alt Tomo har savnet av trygghet og kjærlighet får hun av et menneske som skremmer henne i starten. I filmen blir også strikking et symbol på kvinnelighet, og det strikkes ut både sinne, frustrasjon og depresjon. Close-knit er et intimt og rørende drama, men selv om japansk film har en lang tradisjon for sterke familiedramaer, vil nok temaet fortsatt provosere.

«Kill me please:» Sex, død og tenåringsangst

Film fra Sør

Regi: Anita Rocha da Silveira

Anita Rocha da Silveira Med: Valentina Herszage, Dora Freind, Mariana Oliveira, Bernardo Marinho, Júlia Roliz

Valentina Herszage, Dora Freind, Mariana Oliveira, Bernardo Marinho, Júlia Roliz Land: Brasil

Skam møter psykologisk horror i vakker og besnærende brasiliansk thriller. Filmen presenteres under fanen Sjangerfilm: Thrills & Chills, men denne filmen leker seg med mange sjangergrep og beveger seg lett over i den mer kunstneriske og lekne horrorfilmen.

Fire venninner i en forstad til Rio de Janeiro er som de fleste opptatt av gutter, intriger, hooking og sex. Mørke følelser siger på når en seriemorder slår til og dreper unge jenter. Men dette er ingen seriemorderfilm, mordmysteriet er kun et bakgrunnselement. Regissøren fokuserer på hvordan drapene påvirker psyken og samspillet mellom jentene. De er i alderen hvor de fortsatt skremmer hverandre med spøkelseshistorier, og de føler en morbid fascinasjon for drapene. I sentrum står Bia (Valentina Herszage) som konfronteres med sitt eget farlige begjær og romantiserende dødslengsel.

Som en klam hånd over dem ligger katolisismen og religion – her representert med en kvinnelig discoprest som synger «kick it for Jesus». Undertrykte følelser, fascinasjon for blod og hormoner som løper løpsk presenteres i et poetisk og intenst filmspråk i en underfundige og tankevekkende sjangercollage.

«Lipstick under my burka:» Skjulte drømmer

Film fra sør

Regi: Alankrita Shrivastava

Alankrita Shrivastava Med: Aahana Kumra, Ratna Pathak Shah, Konkona Sen Sharma, Plabita Borthakur

Aahana Kumra, Ratna Pathak Shah, Konkona Sen Sharma, Plabita Borthakur Land: India

Bak dydige fasader, sarier og burka lever fire kvinner ut sine drømmer om frihet i denne indiske filmen som balanserer lett mellom komedie og tragedie.

Mens #MeToo-kampanjen raser her i Vesten, er det lett å glemme at kvinner andre steder i verden fortsatt lever under menns dominans. Frihet, retten til å velge hvem de skal gifte seg med og hvor det å få lov til å gå kledd i jeans er en frihetskamp. Lipstick under my burka tar opp alt dette uten at det dermed er et tungt, politisk drama.

Regissør Alankrita Shrivastava forteller nyansert om hvordan det er å være kvinne i dagens India. Det fikk indiske filmmyndigheter til å reagere, og filmen ble nektet videre distribusjon fordi den var for «dameorientert» og skildrer seksualitet for åpenlyst.

Karakterene i filmen er alle dominert av menn på forskjellige måter. Rehana går med burka, men fester i skjul, Leela utforsker sex med kjæresten, men er på vei inn i et arrangert ekteskap. Shireen prøver å komme løs fra sin utro mann, mens enken Usha oppdager verden på nytt i svømmebassenget. Resultatet er en historie som både rører og opprører.

«Ancien & magic tablet:» Morsom og frisk anime

Film fra Sør

Regi: Kenji Kamiyama

Kenji Kamiyama Land: Japan

I dette sjarmerende og actionfylte eventyret blandes det klassiske eventyret med både ungdomsfilm og science fiction. Den magiske tryllestaven er dermed byttet ut med et magisk nettbrett, og filmen er full av pek til vår teknologiske virkelighet.

At animasjonen er god er nesten en selvfølge for japansk film. Ancien & magic tablet har også en morsom historie om Kokone som bør forberede seg til eksamen, men som har veldig lett for å sovne. Hun drømmer seg bort til en magisk verden hvor hun kan gjøre roboter levende.

Filmen er full av freidig humor med masse referanser til popkultur, Transformers, Tesla og Elon Musks selvkjørende biler. Underholdende, fargerik og morsom, men den blir litt vel lang.

«The Villainess:» Blodbad og kjærlighet

jake jung

Regi: Byung-gil Jung

Byung-gil Jung Med: Ok-bin Kim, Ha-kyun Shin, Jun Sung

Ok-bin Kim, Ha-kyun Shin, Jun Sung Land: Sør-Korea

Hvis du ikke liker actionfilm og filmvold, kan du slutte å lese nå. Blodet spruter fra første scene, som for øvrig er både morsom og totalt over the top. Kamera holdes i point of view, og du føler som om du befinner deg i et first person shooter-spill. Du aner ikke hvem du er, og bak hver dør skjuler det seg nye monstre og vanskelighetsgraden stiger. Det viser seg til slutt at du er en Sook-hee (Ok-bin Kim), og monstrene er gangstere.

Sør-Korea har satt den blodige actionfilmen på kartet, og de har lært av de beste. På 90-tallet ble det beste filmene laget av blant andre John Woo i Hongkong. Da Kina fikk tilbake landet fra britene i 1997, reiste mange av de kreative filmtalentene til Sør-Korea. Der dyrket de sjangeren videre.

The Villainess byr på en fascinerende og sammensatt historie og har noen flotte actionsekvenser underveis. Problemet er at historien er for kompleks. Her er det både farsdrap, blodhevn og kjærlighet i mange former. Historien fortelles i tilbakeblikk, men de blir for mange og for uoversiktlige. Du aner konturene av en stor tragedie, men fordi historien er rotete fortalt får den ikke den emosjonelle kraften den burde hatt.

Likevel sitter du fascinert og nesten bergtatt av blodbadet på lerretet. Vår heltinne – eller skurk – er sammensatt. Etter å ha drept en hel haug i starten havner hun hos et slags Hogwart for leiemordere. Som om ikke hevnmotivet er godt nok, får du også en bisarr kjærlighetshistorie samt en god dose humor på veien mot og over stupet.

The Villainess blir satt på ordinær kino med premiere 1. desember