Torgrim Eggen

Kunstrock

Sakprosa

Cappelen Damm

Bassisten (og forfatteren) Torgrim Eggen er på hjemmebane i denne boken. Der han rundt sin andre utgivelse i høst, om rettssaken mot Eirik Jensen, hele tiden fastholdt at han skrev om ting han ikke visste noe om, er dette mannens opprinnelige scene.

For den som ikke husker eller vet det: Torgrim Eggen var i noen år tidlig på 1980-tallet bassist i nyveiv-bandet The Cut, som med vekslende hell ga ut elektronisk inspirert popmusikk. Alternativt «kunstrock». Og han har vært musikkjournalist i en årrekke.

Med utgangspunkt i «pubforedrag» han har holdt før, skriver Eggen her tre kapitler om sine musikalske helter Roxy Music, David Bowie og Kraftwerk. Tre artister fra 1970-tallet som på ulik måte endret musikken, og som har klare tangeringspunkter. Det gir mye underholdning. Og et savn etter mer.

Brian Cooke

Spekket med info

Spesielt kapitlet om David Bowies år i Berlin på slutten av 1970-tallet er spekket med info. Om hvem, hva, hvorfor og hvordan Bowie og hans musikalske partnere både måtte (av personlige grunner) og direkte bestemte seg for å gjøre noe annerledes.

Der Roxy Music var særlig opptatt av estetikk, image og bandet som et kunstrockprosjekt – i tillegg til å skrive gode låter, så klart – handlet det for Bowies del mest av alt om musikken. Om hvordan han, produsent Tony Visconti og Brian Eno (fra nettopp Roxy Music) kunne bruke ny elektronikk til å skape noe sensasjonelt annerledes i den såkalte Berlin-trilogien.

Jakten på noe «annerledes» driver selvfølgelig også tyske Kraftwerk, som for øvrig var en av David Bowies største inspirasjonskilder i sitt virke. Faktisk så sterkt at bandet måtte bygge sin egen park av elektronikk for å skape musikken de ville.

MARTY LEDERHANDLER / TT / NTB scanpix

Man savner mer

Tidsmessig spenner det som omtales her fra 1972 til 1982, noe som er en hel evighet i musikkens verden. Likevel henger alt naturlig knyttet sammen i en bestemt tro på at musikk kan være mer enn en tre-fire minutters single skapt for radio.

Denne boken blir ikke et like viktig kunstverk som musikken, altså «kunstrocken», disse tre artistene representerer. Til det er den for knapp. De såkalte «pubforedragene» burde vært utvidet mer, og man tar seg ofte i å savne noen linjer fremover i tid, til hvem og hvordan de nye tankene fra 70-tallet er tatt videre.

Men bassisten fra The Cut skriver overbevisende kunnskapsrikt, tidvis analytisk og ofte levende, om tre av de største artistene verden har hørt. Summen er en nostalgisk ferd gjennom musikk som noen av oss har hørt fryktelig mye på.

For andre som av uforståelige grunner ennå ikke har lyttet til disse artistene, er det bare å lete opp albumene Roxy Music, Low og Autobahn i en vinylsjappe. Fort.