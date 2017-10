Den nye, offentlige installasjonen har provosert innbyggere. Flere har uttalt at de mener kunstverket bør fjernes, til tross for at det ikke er ferdig.

Og etter et møte mellom kommunen og de ansvarlige for kunstverket, har kritikerne fått viljen sin.

Under mandagens møte mellom ordfører Rune Støstad i Nord-Fron, leder for kultur i Nord-Fron kommune, Ingebjørg Teigmoen Bergum, ansvarlig i kunstkomiteen for Vegskilleprosjektet, Eivind Slettemeås og Per Erik Fonkalsrud fra Oppland fylkeskommune bestemte partene seg for at kunstverket skal tas ned og sendte ut en felles uttalelse.

Dialog med kunstnerne

– Elementene som er satt opp i forbindelse med kunstprosjektet i Kvam blir tatt ned av sikkerhetsmessige årsaker. Det påbegynte arbeidet er ikke sikret, og i tillegg er det i helgen gjort forsøk på å ta ned stolpen som er satt opp. Derfor blir det nå tatt ned for å hindre at noen blir skadet. Nå blir det en dialog med kunstnerne om hva som skal skje videre. Situasjonen som har oppstått rundt kunstprosjektet i Kvam er vanskelig. Men alle parter er innstilt på å finne en god løsning, skriver de i uttalelsen.

Kokepunkt

Debatten om kunstverket har rast i lokalavisene Gudbrandsdølen Dagningen og Dølen, før saken nådde riksdekkende medier mandag formiddag.

Kunstverket det er snakk om, består foreløpig av en gammel møkkspreder, en stor stein og en lang trestokk.

Eivind Slettemeås, kurator for hele Vegskilleprosjektet som kunstverket i Kvam er en del av, sier til VG at installasjonen har en prislapp på 400.000 kroner.

Tanken bak Vegskilleprosjektet er at ulike kunstverk skal gi reisende som bruker nye E6 en god grunn til å stoppe på tettsteder i Gudbrandsdalen.

– Gjør narr av oss

Men befolkningen i Kvam har sagt at det nye, offentlige kunstverket i deres kommune bør fjernes.

– Vi føler vi blir gjort narr av, sier innbyggere til GD.

Det er arkitektgruppen Fellesskapsprosjektet å fortsette byen (FFB), med blant andre kunstneren Joar Nango som står bak den oppsiktsvekkende kunsten.

– Det som står i Kvam, er fundamentet for skulpturen. Arbeidet vil pågå kommende år, forteller Nango til GD.

Og Eivind Slettemeås forsvarer kunstnerne.

– Kritikken har gjort seg uangripelig i forhold til kunstverkets idé og prosess. Det er blitt en retorisk sannhet at det er et ferdig kunstverk, sier han til VG