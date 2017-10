Biografien om Erik Bye er blitt en imponerende fortelling

Asbjørn Bakke

Erik Bye

Aschehoug, 2017

Etter syv år i ymse støvete arkiver, slipper journalist og forfatter Asbjørn Bakke sin store biografi om Erik Bye, kalt nettopp «Erik Bye». Boken har ingen undertittel, men kunne vært – «høvdingen», «nasjonalskalden», «nrk-giganten», og «havfolkets venn».

«Erik Bye hadde vært Norge på to bein, selv om han innimellom hadde vaklet» skriver forfatteren. Med unntak av åpningskapittelet, som er fra begravelsen, er boken kronologisk.

Aktuell

Vi følger Byes liv fra krybbe til grav, og kapitteltitlene er navn på dikt, sanger, bøker og TV-programmer som Bye skapte i tidsperioden kapitlene dekker. Et ryddig og faktisk fiffig grep.

For når man leser gjennom disse titlene i sammenheng, ser vi livet som speiles der – fra barnets «Pappas bånsull», og til «Høstseilas» og «Giganten» mot livets slutt. Kunsten som skapes og livet som leves er uløselig flettet sammen.

En bereist fyr

Og hvilket liv! Og hvilken jobb for forfatteren. Det er vel få som har vært mer sett, hørt, lest, intervjuet og beundret i norsk offentlighet de årene han levde enn Erik Bye selv, og en biografi må nødvendigvis favne og sortere i alt dette.

Bakke bringer oss til USA i 1926, der Erik Bye ble født, og minner om at Brooklyn var Norges tredje største by målt i antall norske innbyggere det året. Bakke er forbilledlig i bruken av fakta, alt flettes ubesværlig sammen fra et stort utvalg av kilder.

Faktisk er flyten så god at jeg glemte at jeg leste som anmelder, og måtte bla meg tilbake. Herlig når det skjer med sakprosabøker. Ispedd er fine beskrivelser som «en oppdragsalmanakk som så ut som den var skutt på med hagle» og uttrykk som «han var innrøykt som et fenalår».

Signe Dons

Bye var en bereist fyr – fra småbarnsår i USA, til livet som Milorg-gutt i et hus okkupert av nazister, til studier og loffing i statene. Senere giftermål med ungdomskjæresten Tove og jobb først i BBC, så i NRK, i radio og fjernsyn. Parallelt blomstret han som visesanger og poet.

Aftenpostens leder: Erik Bye er død

Radikal Bye

Enkelte aviser var kritiske til egenpromoteringen – gjennom hele karrièren tok Bye lett på sammenblandingen av roller. Når Bye fikk kjeft for den slentrende målform eller dialektbruk sa han i et intervju: «Selvsagt skal vi ta hensyn til fanatikere på begge sider. Vi skal ta akkurat det hensynet til dem som de har krav på. Absolutt ingenting.»

Bakke gjør en god jobb i å forklare nettopp hvor radikal Bye var i sin tid, og her får han løftet frem en Bye som har kommet litt i skyggen for han med «Skomværsvalsen» og strikkegenseren.

Aaserud, Ivar

«Begrepet underholdning er tøyelig. Det er en grusom misforståelse å mene man må være intetsigende for å være folkelig,» sa han til Stavanger Aftenblad. Ikke alle var enige.

En avis mente man måtte ha en motvekt til Bye, som i sitt nye program fikk presentere et personlig politisk budskap (frykten for atomkraft) overfor en påvirkelig opinion: ««Vi synes ærlig talt at NRK nu bør gi plass til et rent militært program ...», het det på lederplass i mørkeblå Morgenbladet.»

Hele Norge tok farvel med Erik Bye

Stanset flytrafikk

Rolf M. Aagaard

Bye ble så berømt at Flyvåpenet fløy ham fra Alta til Oslo når han skulle rekke en sending. Han fikk Gerhardsen til å ringe general Tito da jazzsangerinnen Josephine Baker ville ha sin egen lille øy i Adriaterhavet. Og da det ble mye flystøy under et tv-opptak på Folkemuseet fikk han makker Toppen Bech til å ringe Fornebu lufthavn. «Flytrafikken ble stanset. Så stor var Erik Bye.»

Det som løfter denne boken, og gjør den til noe mer enn en helstøpt fremstilling av en nasjonalskalds liv, er Bakkes evne til å trekke ut sitater som treffer perfekt med temaer som brenner i våre egen samtid. Miljøengasjementet, frykten for atomvåpen, problematisering av amerikansk militært nærvær, respekt for urbefolkninger og bekymringen for Norges manglende vilje til å inkludere og akseptere flyktninger – han var glødende engasjert.

Kunne bli tafsete

Stig B. Hansen

Familielivet til Bye kommer litt i bakgrunnen i denne boken, slik Bakke gir oss inntrykk av at det var i virkeligheten også. Alkoholbruk skjules ikke, men heller ikke her kommer vi helt innpå. «Men én ting snakket han aldri om. Og selv om det var allmennkunnskap, ble han ikke spurt om det heller: drikkingen.»

Bakke beskriver hvordan Bye ville at unge kvinner skulle sitte på fanget hans, og at han kunne bli tafsete når han hadde drukket. «Evnen til å tolke signaler ble sløvet, og ufiltrerte instinkter kunne slå ut. Da kunne han bli i overkant pågående.»

Erik Bye er ikke her til å forsvare seg, men i en ellers imponerende fortelling der vi virkelig føler at Bakke gjennom Bye gir oss et litt friskere blikk på verden, farer han altså litt for mye med harelabb over det som skulle vise seg å bli ett av de mest omtalte temaene denne mediehøsten.