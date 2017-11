Ringenes Herre blir TV-serie

Nå som vinteren til slutt kom til Westeros i Game of Thrones, vil Amazon ta opp kampen mot HBO med en TV-serie fra Ringenes herre-universet.

Nettselskapet har bestilt flere sesonger av serien, og åpner også for å lage såkalte «spin offs», altså andre historier fra det samme universet, skriver The Guardian.

Finner sted før Ringens brorskap

Historien i serien skal finne sted før Ringens brorskap (Engelsk: The Fellowship of the Ring), altså før karakteren Frodo starter reisen til Mordor for å ødelegge ringen.

Matt Galsor, som representerer forleggeren HarperCollins og rettighetshaverne, sier til The Guardian at de ser frem til serien.

– Sharon og Amazon Studios har flere spennende ideer basert på tidligere uutforskede historier basert på Tolkiens litteratur, sier Galsor.

Ringenes herre-trilogi ble enorm suksess

Da Ringenes herre-trilogien ble til tre filmer på begynnelsen av 2000-tallet, var suksessen enorm.

Filmskaper Peter Jacksons versjon av historien om maktens ringer, Frodo, Sam, Gollum, trollmannen Gandalv og den onde Sauron spilte inn eventyrlige 23 milliarder kroner på verdens kinoer.

Hva serierettighetene ble solgt for, er ikke kjent. Men det er tidligere blitt spekulert på at prisen Tolkien-etterkommerne krevde var 200–250 millioner dollar – tilsvarende 1,5-2 milliarder kroner.

Amazon lanserte sin strømmetjeneste Prime i Norge sent i fjor.