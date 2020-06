Fransk dokumentarfilmskaper om Y-blokken: – Picasso ville hylle nordmenn

Kunsthistoriker og filmregissør Thierry Kozak venter på klarsignal til å kunne reise til Oslo uten å havne i karantene. Kozak holder nemlig på med to dokumentarfilmer. Den ene om samarbeidet mellom Pablo Picasso og Carl Nesjar, for den fransk-tyske kanalen Arte TV. Den andre om Y-blokken.

Kozak var venn av Nesjar. Det var egentlig hans isfontener Kozak interesserte seg for. Han forteller at Nesjar lurte seg til et møte med Picasso i 1957 under påskudd av å selge 250 av mesterens litografier. Picasso interesserte seg med en gang for materialet Nesjar snakket om, naturbetong.