I et søksmål levert til den føderale domstolen i Nashville onsdag går det frem at Eight Mile Style, Eminems ugiver, mener den svenskbaserte strømmetjenesten forsettlig har brutt opphavsretten knyttet til å videreformidle musikken til Eminem, skriver Hollywood Reporter , som gjengir dokumentet.

De påståtte bruddene gjelder hitlåten «Lose Yourself» og omtrent 250 andre sanger. Eminems advokat anfører at artisten er påført skade eller fare for tap på opptil flere milliarder dollar.