To personer sitter og prater i et rom. Uke etter uke møtes de en liten time for å drøfte små og store problemer. Samtalene penser inn på bekymringer, sorg, fortvilelse og stillstand. Mot uro, sinne og savn.

Men det er ingen vanlig samtale, som den som oppstår mellom naboer på butikken eller mellom kolleger rundt morgenkaffen. Den er tidsavgrenset, planlagt og med et formål.