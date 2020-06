Hun er forfatteren som døde i jakten på en seriemorder

LOS ANGELES (Aftenposten): Da Michelle McNamara snublet over et uløst mysterium om en seriemorder, satte hun i gang en klappjakt på gjerningsmannen. McNamara fikk ikke selv oppleve at han ble tatt.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn