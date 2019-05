750.000 har signert underskriftskampanje for ny sesong av Game of Thrones

(Ingen spoilere her, men kan ikke garantere for blålenkene)

Det toppet seg etter nest siste episode som ble vist på søndag og mandag.

Nå har det blitt opprettet en underskriftskampanje som krever at hele den siste sesongen lages på nytt - med kompetente manusforfattere. I skrivende stund har nesten 749.000 signert.

I kampanjen heter det at seriens manusforfattere, David Benioff og DB Weiss, «har vist seg fullstendig inkompetente».

«Denne serien fortjener en avslutningssesong som gir mening», står det videre.

BBC skriver at det er lite trolig at HBO vil innfri kravet. Kostnad per episode skal ligge rundt 150 millioner kroner.

Tross misnøyen, har serien fortsatt massiv appell. HBO opplyser at over 18 millioner fikk med seg den nest siste episoden. Den aller siste episoden vises søndag i USA og tidlig mandag i Europa