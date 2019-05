Torsdag kveld var det ti år og fem dager siden Alexander Rybak tok Norges siste seier i Eurovision Song Contest. Jubileet kan fortsatt bli markert med en ny norsk seier etter at Europa stemte KEiiNO og «Spirit in the Sky» videre til lørdagens finale.

– KEiiNO leverer knallsterkt i en semifinale med de absolutt største favorittene, sa delegasjonsleder Stig Karlsen i NRK etter at trioen hadde vært på scenen.