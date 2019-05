Huffman erkjenner straffskyld for bestikkelser

Den 56 år gamle skuespilleren risikerer fengselsstraff for sin rolle i den landsomfattende skandalen, som omtales som USAs største avsløring av opptaksjuks.

Huffman var i april blant 14 av de 50 tiltalte som inngikk en tilståelsesavtale med påtalemyndigheten i saken.

Ekstratid

Mandag erkjente Huffman seg skyldig i retten i Boston i å ha betalt en opptakskonsulent 130.000 kroner for å få en eksamensinspektør til å rette svarene på eldstedatterens SAT-prøve, en av de viktigste opptaksprøvene for universiteter. Skuespilleren vurderte også å gjøre det samme for sin yngre datter, men bestemte seg for å la være, ifølge myndighetene.

Konsulenten som ifølge påtalemyndigheten var hjernen bak svindelen, skal blant annet ha lagt til rette for jukset ved å skaffe studentene ekstratid på eksamen gjennom å si at de hadde lærevansker.

Tok til tårene

Huffmans straffeutmåling skal være klar 13. september. Siden hun erkjente straffskyld kommer påtalemyndigheten til å legge ned påstand om fire måneder i fengsel, men dommeren kan også velge å la henne slippe å tilbringe tid bak murene.

Hoffmann hadde med seg sin bror og snakket ikke med journalister da hun ankom retten mandag. Med tårer i øynene forklarte 56-åringen at datteren hadde gått til en nevropsykolog i flere år og fått tilleggstid på prøver siden hun var elleve år. Det var tilsynelatende et forsøk på å forklare at datterens lege ikke hadde noe å gjøre med svindelen.