Det er noen ord fra barndommen jeg husker bedre enn andre, ord som definerte det 80-tallet da jeg vokste opp. Apartheid er et av dem, dette afrikaans-låneordet for ulikhet, urettferdighet og rasisme. Et annet ord er ozonlaget, navnet på det beskyttende laget i atmosfæren som 80-tallets hårspraymote forsøkte å ødelegge.

Det er likevel et annet retroord som skremmer mest, og som fremdeles gir meg lette svettetokter av frykt for verdens undergang: becquerel.