Torsdag formiddag i forrige uke ringte Henrik Elvejord Borg, kjent fra realityserien Ex on the Beach, til Paradise Hotel-deltager og influenser Erik Sæter. «Hei, vi skal ikke bare lage en karantenepodkast da? Og starte nå?»

Sæter syntes det var en dårlig idé. De ville trenge studio, sponsorer og plakat. Hvordan kunne de stable en sånn podkast på beina i løpet av noen timer? Og fra hvert sitt karantenested?