Max von Sydow er død

– Det er med knust hjerte og uendelig sorg at vi med stor smerte må kunngjøre at Max von Sydow har gått bort, het det i en kunngjøring fra skuespillerens manager, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Von Sydow ble født i Lund i Sverige i 1929 og hadde en lang og framgangsrik karriere både i Sverige og internasjonalt.

Han innledet karrieren som skuespiller på Dramaten i Stockholm allerede i 1948. Like etterpå startet samarbeidet med den svenske regissøren Ingmar Bergman, som ga ham en rekke hovedroller, ikke minst i klassikeren «Det sjuende seglet» fra 1957. Denne banet vei for en internasjonale karriere, i første rekke som Jesus i Hollywood-filmen «Mannen fra Nasaret».

I 1973 spilte han i den kjente grøsseren «Exorcisten» og i 1987 «Pelle Erobreren», der danske Bille August hadde regien.

Han har spilt i en rekke store Hollywood-produksjoner som «Star Wars: The Force Awakens» fra 2015 og hadde en rolle roller i den populære TV-serien «Game of Thrones» i 2016.

Så sent som i fjor ble han hedret for sitt livsverk på Stockholms filmfestival.

Han har de siste årene bodd i Paris med sin franske kone Catherine Brelet. Han ble fransk statsborger i 2002.

Den svenske skuespilleren, født Carl Adolf von Sydow, ble for alvor kjent for et internasjonalt publikum i Ingmar Bergmans Det syvende segl (1957), filmen som inneholder den legendariske scenen hvor han spiller sjakk med døden. Rollen som presten Lankester Merrin i grøsseren The Exorcist (1973) er legendarisk.

Dagens unge publikum kjenner ham fra populære filmserier som Star Wars og Game of Thrones, hvor han spilte den mystiske Three-Eyed Raven.