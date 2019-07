Skuespillerne vil ha betalt for strømming av teaterforestillinger

I dag er det nyoppstartede Applaus Scene og NRK som tilbyr strømming av teaterstykker. Leder av Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen, sier til Klassekampen at de ønsker å inngå en tariffavtale med Applaus Scene og andre som strømmer teater.

Dagens tariffavtale mellom Spekter og Skuespillerforbundet gjelder frem til neste hovedforhandling i 2020. Da vil forbundet ha teaterstrømming inn i avtalen.

Alfsen sier det er mulig for Applaus Scene å gå inn i avtalen dersom de selv ønsker det og melder seg inn i Spekter. Alternativt, sier Alfsen, kan forbundet inngå en egen avtale som bare gjelder strømming av forestillinger.

Leder Monica Boracco for Applaus Scene sier det ligger an til at de går inn i Spekter.

– Fra den posisjonen kan vi jobbe med avtaleverket på en god måte, sier hun til avisen.

Selskapet har foreløpig avtaler om å strømme tre teaterproduksjoner som de har filmet. Disse vil være tilgjengelige for skoler og institusjoner fra høsten.