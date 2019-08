Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel. Rapperne som nekter å være med på Hver Gang Vi Møtes, men som allikevel er en av de mest folkekjære artistene vi har.

Som Karpe har de utvidet grensene for hva norske artister kan få til på en scene. De har banet vei for så mange andre. Som de selv sier på sitt siste raphørespill SAS Plus/SAS Pussy, har de vært «preppemaskin» for mange store norske artister i dag.