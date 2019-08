For tre år siden så Aftenpostens musikkanmelder Robert Hoftun seg lei på Øyapublikumet. «Hold kjeft, Øya-publikum!», skrev han i en kommentar. I år konstaterer han at publikum ikke har sluttet å bable under konsertene.

«Er det mulig, liksom? Å prate så mye og så høyt mens en artist er på jobb og utleverer såre historier fra eget liv?» skriver han i anmeldelsen av James Blake, og foreslår at de som vil prate skal plassere seg lenger fra scenen.