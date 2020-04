Se Minor Majority live her nå

Neste år er det 20 år siden oslobandet Minor Majority debuterte på plate med albumet Walking Home From Nicole’s. Bandets melodiske popmusikk ble raskt populær, ikke minst gjennom senere låter som «Dancing in the Backyard» og «Supergirl».

Den store perioden for Pål Angelskår & co. var årene fra 2004 til 2006 da de blant annet fikk spellemannprisen i klassen «popgruppe» for fjerdealbumet Reasons to Hang Around.

I kveld ser du Minor Majority Trio live på Koronerulling og Aftenposten.

Minor Majority

I dagene fremover skal Aftenposten i samarbeid med nettkonsert-arrangørene Koronerulling og Jakobstrøm fra Kulturkirken Jakob tilby dere en konsert pr. kveld.

Minor Majority tok en pause fra musikken etter 2009, men de har spilt noen konserter, og i januar i fjor var gjengen tilbake med et nytt album kalt Napkin Poetry.

– Vi er et ganske stillferdig rockeband som var så heldige å treffe den musikalske tidsånden på begynnelsen av 2000-tallet, har Pål Angelskår en gang sagt til nettstedet Norsk på Spotify.

Alt tyder på at hans musikk fortsatt fungerer, ikke minst i stille tider. Bandet har tross alt spilt mer enn 700 konserter over hele Europa gjennom karrieren.

Andre konserter i kveld:

Bjerke.

Moyka på Verftet online music festival kl. 20.

Artisten Moyka er 21-åringen Monika Engeseth fra Hallingdal, nå bosatt i Bergen. Der er hun tilknyttet det svært sentrale Made Management og lager spennende, elektronisk popmusikk.

Se konserten her.

Marthe Wang hos Jakobstrøm kl. 22.

Marthe Wang er en norsk pop- og visesanger som fredag etter påske slipper sitt andre album Bakkekontakt. I kveld spiller hun låter fra den og fra debuten Ut og se noe annet fra 2017 i nedstrippede versjoner i Kulturkirken Jakob.

Se konserten her.