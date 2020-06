Oslo-Filharmonien avslutter jubileumssesongen med digital sommerkonsert

Lars Lillo -Stenberg, Tuva Syversen og Frida Ånnevik er gjesteartister når Oslo-Filharmonien inviterer til digital sommerkonsert.

Oslo-Filharmonien inviterer til sommerkonsert søndag. Lars Lillo- Stenberg er gjesteartist. Olav Olsen

– Jeg synes det har vært rart å spille konserter uten noen som hoster mellom satsene, sier solotrombonist og leder i faglig råd, Audun Breen.

Musikerne mistet scenen da pandemien slo til, men har spilt konserter for tom sal i den digitale konsertserien Mellomspill, som Aftenposten strømmer.

Konserten søndag 14. juni er den siste i serien og markerer samtidig avslutningen på orkesterets 100-års jubileumssesong.

Strenge smitteverntiltak, skoposer og desinfiserende midler har vært følgesvenner når musikerne har inntatt podiet for å spille konserter for tom sal. Mellomspill er et tilbud til publikum på veien tilbake til et fullt podium og et fullt konserthus. Søndagens spiller rundt 50 musikere under ledelse av dirigent Ingar Bergby.

Musikerne har spilt for tom sal, men har nådd bredt ut med de strømmede konsertene i «Mellomspill». Olav Olsen

Klør i fingrene etter å spille

– Selv om en digital konsert aldri kan bli som å ha publikum i samme rom, har dette vært topp. Det er blitt veldig tydelig at man begynner å klø i fingrene når man ikke får spilt, sier Breen.

Pandemien har gjort at man måtte tenke nytt, ifølge ham.

– Jeg tror vi har lært mye, ikke minst om hvor viktig det blir for fremtiden å være synlig digitalt. Når vi spiller gjennom forskjellige sosiale plattformer når vi både folk som ikke nødvendigvis har gått i Konserthuset, i tillegg til dem som savner å gå på konsert, sier han.

Frida Ånnevik synger i OFOs sommerkonsert søndag. Olav Olsen

Internasjonal oppmerksomhet

På søndagens konsert fremfører Lars Lillo – Stenberg, Tuva Syvertsen og Frida Ånnevik blant annet Lillebjørn Nilsen-sanger sammen med orkesteret. I tillegg blir det musikk av Christian Sinding, Hanna Marie Hansen, Jean Sibelius og Johan Halvorsen.

– Det er ingen tvil om at orkesteret savner publikum. Vi har lyst til å formidle og nære publikum i en tid som er utrolig spesiell, sier direktør Ingrid Røynesdal i Oslo-Filharmonien.

Hun roser orkestermusikerne og hele organisasjonen for enestående dugnadsånd i påvente av at salen igjen kan fylles.

– Med Mellomspill har vi nådd veldig bredt ut, fått internasjonal oppmerksomhet og gode kritikker, sier Røynesdal.

«Overdådig konsert med den praktfulle sopranen Lise Davidsen og celloene i Oslo-Filharmonien», skrev The New York Times om konserten 30. april. Avisen anbefalte Mellomspill blant de beste onlinekonsertene.

Det var over 6000 som strømmet Lise Davidsen live på ap.no.

Røynesdal sier det foreløpig er vanskelig å komme med eksakte seertall fordi konsertene er vist i en rekke kanaler, og mange seere har sett dem i ettertid. Alle konsertene ligger ute i 30 dager.

– Nå planlegger vi for forskjellige scenarioer, avhengig av hva helsemyndighetene bestemmer. Forhåpentlig kan vi i august igjen fylle salen. Vi har lagt opp til en fantastisk sesong med vår nye sjefdirigent Klaus Mäkelä, sier Røynesdal.