Engelskmannen Armando Iannucci har skrevet noe av den morsomste og mest bitende satiren som har landet på TV-skjermer de siste tiårene. Spesielt britiske The Thick of It og den amerikanske avleggeren Veep, hvor Julia Louis-Dreyfus spiller en hysterisk amerikansk visepresident, har satt nye nivåer for morsom hets, dialog og dissekering av selvhøytidelige politikere.

I Avenue 5 tar Iannucci nye steg i ukjent terreng. Handlingen er lagt til et cruiseromskip i andre enden av solsystemet vårt, men også sjangermessig lener han seg nå mer mot tilbakelent, lystig komedie.