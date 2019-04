Som tidligere katteeier er jeg den heldige eier av et utall kattebøker. Den morsomste er kanskje How to Tell if Your Cat is Plotting to Kill You, der man blant annet kan lese hva det betyr om katten din gir deg døde mus på trammen: «This isn’t a gift. It’s a warning». Den boken har jeg hatt stor nytte av.

Mange av kattebøkene har jeg fått i gave, kanskje mest fordi folk som ikke kjenner meg så godt, tror at jeg liker alt som er katterelatert.