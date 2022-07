Kultur Medier Karianne Solbrække: – Alt jeg setter høyt, satte jeg på spill

Nyhetsredaktøren i TV 2 sier hun har forståelse for at redaktørene har identifisert henne og skrevet om forholdet hun hadde til Arfan Bhatti for 16 år siden.

I dag 20:46

– Jeg tok katastrofale valg på den tiden. På kort tid ødela jeg alt som betydde noe for meg. Først og fremst forholdet til familien min og de nærmeste, men også forholdet til TV 2 og de journalistiske verdiene jeg setter så høyt. Alt det satte jeg på spill.

Det sier TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække om forholdet hun hadde til Arfan Bhatti da hun var krimjournalist. Den gang var han straffedømt og kriminell, i etterkant en profilert islamist.