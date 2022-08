Morsomt, helt alvorlig

Er det verre å ha omgang med dyr enn å drepe dem?

Moro på safari i Erlend Loes stykke «Dyrene i Afrika».

Mona Levin Teateranmelder i Aftenposten

En håndfull såkalt vanlige mennesker møtes på et foredrag og i en felles kjærlighet til ville dyr – en noe uvanlig kjærlighet, forkledd som forskning. For å redde verden, klimaet, mangfoldet og de utrydningstruede dyrene finner de i sitt grenseløse begjær ut at den eneste løsningen er å «skjende» dem.

Skjende for å bevare, som det heter i Erlend Loes fabulerende og opprørsk/opprørende roman fra 2018.