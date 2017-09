Du har hørt om Kygo og Alan Walker, men neppe denne karen ...

Klokken 03. på natten en gang i 2012 ringer Anders Frøens mobiltelefon. 25-åringen fra Bærum henger i Atlanta for å skrive låter med en amerikansk produsentkompis, og apparatet rundt komiker Katt Williams og manager Suge Knight er på tråden.

Frøen våkner brått. Sa stemmen virkelig Suge Knight?

Denne amerikaneren er mildt sagt en legendarisk mann i hiphop-bransjen, blant annet som grunnlegger av plateselskapet Death Row Records, som ga ut plater med folk som Tupac, Dr. Dre og Snoop Dogg.

Nå, og det betyr akkurat nå, vil Knight at Frøen skal komme til dem i studio.

– Det var like vilt som morsomt. De ville høre noen harde trap-beats, og jeg møtte opp. Inn i et lite studiorom der det satt sikkert 40 karer med våpen og røkte weed og drakk Hennessy, og jeg var den eneste hvite. «Hva gjør jeg nå?», liksom, dette var neppe det tryggeste stedet i verden. Men jeg begynte å spille noen tracks, de likte det, og vi ble sittende hele natten gjennom, sier Anders Frøen.

Låtskrivercamp for Rihanna

Det ble ikke noe samarbeid med Katt Williams, men Frøen fikk plass på en låtskrivercamp for selveste Rihanna året etter. Det ga heller ikke innpass på hennes siste album, men én låt seilte videre derfra og til artisten T.I.

Den stoppet der da rapperen måtte i fengsel, men låten havnet så hos folkene rundt popartisten Jessie J. og inn på hennes album Alive i 2013. Låten het «Conquer the World», treffende nok, og var altså co-skrevet av Anders Frøen.

Boom, foten innenfor bransjen var plassert.

På radiotoppen i USA

En avslappet fyr hilser blidt i et flunkende nytt studiokompleks i Oslo. Få vet hvem han er, men under aliaset Mood Melodies har Anders Frøen altså jobbet seg opp. Han er fast partner for norske Alan Walker, hvis megahit «Faded» nå er strømmet 713 millioner ganger på Spotify og snart sett 1,3 milliarder ganger på Youtube.

Og han har vært med på å skrive en av årets større hitlåter.

Denne til nå siste fremgangen kom i sommer, da «Stay» med Zedd og Alessia Cara gikk til syvende plass på Billboards singleliste og toppet radiolisten Mainstream Top 40 i USA.

Suksessen kommer åtte år etter at Frøen dro til USA første gang. I hodet hadde han da en tiårsplan med et mål om å etablere seg som låtskriver og produsent.

– Det betydde å jobbe knallhardt i x antall år uten å få noe penger for det, men å gi seg var aldri aktuelt. De små gjennombruddene underveis ga meg troen på at det kunne gå, sier Anders Frøen.

Mange norske artister, låtskrivere og produsenter lykkes ute, men hvordan høres de egentlig ut? Finnes det et eget norsk popsound?

Amerika sikler etter norsk musikk

For det er slik at Mood Melodies, sten på sten via et stadig større nettverk, har jobbet seg opp som låtskriver og produsent i USA. Etter mange fattige år har det løsnet. På samme måte som for Cashmere Cat, Kygo, Alan Walker, Lemaitre, Matoma og mange andre norske musikere de siste årene.

– De sikler etter norsk musikk for tiden, som brobygger Gisle S. Stokland sa om amerikansk musikkbransje i Dagens Næringsliv lørdag.

Men ulikt de andre, som er kjente navn i offentligheten, er det få utenfor den innerste bransjen som har hørt om Mood Melodies.

– Man skal vel aldri si aldri, men jeg har aldri hatt noen drøm om å bli sanger eller frontmann, og trives i bakrollen. Jeg ble tiltrukket av det svenske Max Martin har gjort, og det er det jeg ønsker. Å bygge meg opp som låtskriver og produsent.

Har kjøpt leilighet i L.A.

For et drøyt år siden kjøpte han seg leilighet i Los Angeles, stedet som alltid har vært sluttmålet for en ferd via andre musikkbyer som Stockholm, London Atlanta og New York.

– L.A. er byen der Max Martin var, og det er viktig for meg. Dessuten er det der plateselskapene og de beste låtskriverne er nå. Sist jeg var i L.A. gjorde jeg 90 låtskriver-sessions på 100 dager, og det blir vel noe av det samme nå i høst. Jo høyere opp på rangstigen man kommer, jo bedre folk får man jobbe med, og jo bedre låter kommer ut, sier Anders Frøen.

Døråpneren for den pågående stimen av norske artister, produsenter og låtskrivere til spesielt Los Angeles, er duoen Stargate.

– Deres suksess i USA gjør at mange flere tør å tenke stort. Det kommer en ny generasjon nå som satser, og som tenker at dette kan vi også få til.

På enveisbillett ut

Denne uken dro låtskriveren tilbake til L.A. for å jobbe hardt videre, etter noen sommermåneder hjemme i Bærum og Oslo.

Frøen avslører ingen konkrete planer om artister han skal eller vil jobbe med, men øverst på ønskelisten står de vanligste: Justin Bieber, Rihanna, Ariana Grande. Altså verdens største popstjerner.

Og, om noen skulle lure på ambisjonene: Flybilletten han reiser til L.A. med, er som alltid enveis.