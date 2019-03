Fritt Ord-topp ber Erna Solberg tenke seg om

– Det er veldig bra at politikere i alle partier er opptatt av ytringskultur og debattklima, men det bør de være på en generell og prinsipiell måte, sier Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås til NTB.

– Her har de knyttet sin bekymring direkte til en sak der det er høyst uklart om de kjenner det omtalte teaterstykket godt nok. De trekker direkte årsak/virkning-slutninger i en sak som er under etterforskning, og der mange fakta er uklare, legger han til.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) ble torsdag permittert etter at samboeren hans ble siktet for å ha diktet opp en straffbar handling.

I forkant av siktelsen har statsminister Erna Solberg (H) og andre toppolitikere kritisert et teaterstykket Ways of Seeing. I kjølvannet av oppsetningen har Wara og familien hans opplevd flere tilfeller av trusler og hærverk.

– Bør reflektere

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Solberg har ikke villet beklage uttalelsene hun kom med onsdag.

– Vi som politikere skal tåle å stå i fokus og få kjeft for det vi sier og gjør, men det oppleves jo verre når familiene og hjemmene våre trekkes inn, fordi da rammer det de rundt oss, sa statsministeren da.

– Jeg tenker at de som har laget stykket, må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser som bidrar til at det er tøffere å være politiker, selv om man putter det inn i en kunstnerisk ramme eller i et satirisk program, fortsatte hun.

Åmås har ingen mening om hvorvidt Solberg eller andre bør beklage sine uttalelser.

– Men de bør reflektere litt mer over skillet mellom verdifull og prinsipiell ytringskultur-debatt og å gripe inn i triste enkeltsaker som er under full utvikling, og som er politiets og rettsvesenets ansvar, sier han.

Slettet innlegg

Frp-politiker Sylvi Listhaug gikk før siktelsen mot Waras samboer på Facebook ut mot teaterstykkets regissør.

– Pia Maria Roll forsøker i dagens VG å framstille seg selv og Black Box Teater som offer. Hun og teateret har ansvaret for at justisminister Tor Mikkel Wara og flere andre personer ble utsatt for snikfilming i sitt hus og hjem, skrev stortingspolitikeren.

– Hun er ikke noe offer men en produsent av et teaterstykke som kan være grunnen til at Wara og familien hans utsettes for hærverk, trusselbrev, bilbrann og ikke kan føle seg trygg i sitt eget hjem, het det videre.

Listhaug slettet senere innlegget.

– Ettersom Tor Mikkels samboer nå er siktet i saken, vil jeg unngå at folk misforstår innlegget mitt, og derfor slettet jeg det, skriver Listhaug i en SMS til TV 2.

«Ikke særlig klokt»

Åmås mener politikernes uttalelser er prinsipielt problematiske både før og etter siktelsen. Han viser til at Solberg flere ganger selv har sagt hun «ikke ville brukt akkurat de ordene».

– For den kunstneriske ytringsfrihetens del ville det nok vært best om de ikke brukte særlig mange ord i det hele tatt. Det må aldri være tvil om at politikere må holde veldig lang avstand til alt som kan oppfattes som inngrep i kunstnerisk ytringsfrihet, for det virker så sterkt når akkurat de gjør det, sier han.

– Politikere, særlig landets mektigste, står fritt til å ytre hva de vil, men særlig klokt overfor kunstneres frihet og kunstnerisk ytringsfrihet er det ikke å knytte sterk kritikk til konkrete kunst- og kulturytringer.

Fritt Ord-toppen viser til at toppolitikerne har stor påvirkningsmakt.

– Og dette teaterstykket ble jo en politisk sak ikke minst da Frp-politikere på flere nivåer erklærte at de ønsket å kutte støtten til Black Box Teater, som har vært arena for noen av oppsetningene av stykket.