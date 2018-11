For det første: Steve McQueen må ikke forveksles med Steve McQueen. Det er alltid forvirrende med folk som heter det samme. Men de døde er døde, og de levende lever.

Steve McQueen var en legendarisk amerikansk skuespiller og motorentusiast som døde femti år gammel under triste omstendigheter på et sykehus i Mexico i 1980. Mens Steve McQueen er en britisk filmregissør som så langt har laget tre gode, prisbelønte og kompromissløse filmer (Hunger, Shame og 12 Years a Slave). Nå er film nummer fire her, som er helt annerledes, og som jeg ville hatt problemer med å gjette at er laget av ham.