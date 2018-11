5 norske metalalbum som har gjort 2018 bedre

Årets Immortal-comeback uten frontfigur Abbath ble overraskende nok en av årets sterkeste utgivelser. Northern Chaos Gods låter som en naturlig oppfølger til 1995-klassikeren Battles in the North, og «Gates to Blashyrkh» og «Mighty Raven Dark» låter som de ble født i en arktisk isstorm og foredlet gjennom en 90-talls snøfreser fra Os. Høydepunkt: «Mighty Raven Dark»

På det voldsomt intense debutalbumet henter Oslo-bandet Attan kaosinspirasjon fra Boston-mestrene Converge, men mikser inn det dystreste fra Mastodon og Neurosis. Albumet er finurlig delt inn i én side med korte, slagkraftige låter før Attan bruker siste halvdel på å male sine bredeste, svarteste dommedagsbilder. Høydepunkt: Feed the Primates