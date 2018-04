Gnistrende plater fra Susanne Lundeng og Majorstuen

1 2 3 4 5 6 Susanne Lundeng

De er etter hvert mange, de som er med på å utvide felas nedslagsfelt. Og midt i dette laget av fremtidsrettede folkemusikere står Susanne Lundeng og gruppen Majorstuen.

Den ene en virtuos, uredd nordlending, nå med elektroniske og progressive takter. Majorstuen med base i Oslo viser urbane fakter sterkt inspirert av det litterære. Begge har nå kommet med nye plater det gnistrer av.

Lundengs stille triumf

Sist vi hørte fra felespilleren Susanne Lundeng, ga hun oss en fire-CD-ers samling, 111 nordlandsslåtter (2015), en utgivelse som innkasserte en velfortjent Spellemannpris i folkemusikk. Hun har virkelig gjort mye for å få frem den rike nordnorske tradisjonsarven, samtidig har hun dyrket sin egenproduserte musikk, og dermed fått vist at hun artistisk er mer enn tradisjonsbundet. Hun er både en tradisjonsbærer og en musiker av vår tid.

På sitt tiende album, Det va nære på, står hun frem som en artist som stadig fornyer seg. Umiddelbart innbyr den ettertenksomme, myke, ofte skjøre feletonen hun skaper som en velkommen invitasjon inn i hennes musikalske verden. Sammen med musikerne Bjørn Andor Drage, Arnfinn Bergrabb og Are Simonsen gir hun oss et både overraskende, bredt anlagt og uventet kammermusikalsk verk. Dette er blitt Lundengs stille triumf.

Susanne Lundeng

Egne tekster og mer

For første gang synger hun egne tekster, og dermed åpner hun nok en ny side ved sitt kunstnerskap. Det hele starter poetisk med tittelmelodien, som er et kjærtegn av ei vise – både innbydende, melodiøs og med et ømt pust av lengsel. Hun skriver ord om det nære i livet, enkelt og forståelig. Her er det rom for raushet, undring, kjærlighet og stolthet.

Albumet oppleves som en musikalsk dialog mellom det enkle og det komplekse, der sangen byr deg inn, mens de mektige instrumentale stykkene tar deg med på en ukjent, men innbydende reise. Sanger som «Satt vi der», «Åpne døra, gå» og «Kjære livet» er alle nakne og sårbare som livet selv. Hun skaper bilder vi kan forholde oss til, kjenne på og ta innover oss. Så synger hun så mildt og bra. Dette er en stemme man vil ha mer av.

To mektige epos og en sluttsats

Albumets kanskje sterkeste øyeblikk er melodien «Nattmorran», et stykke som har noe storslagent ved seg, nærmest filmatisk i formen. Her viser hun med utsøkt fingertuppfølelse hvor fortreffelig hun behersker de musikalske elementene. Det er som den nordnorske naturen kommer deg i møte, fra disen letter, til lyset titter frem og naturkreftene tar tak. Dette er drivende godt avlevert.

Guri Dahl.

Et annet høydepunkt er «Du vil overleve» hvor hun igjen spenner opp et storstilt tablå der det enkle og nakne forenes med et virtuost, komplekst og smått kaotisk inferno av lyd. Sangens søkende undertone forsterkes av ordenes direkte tale. Det er noe sterkt personlig ved denne musikken, de brå kastene kombinert med varheten, poesien og sangen underbygger hverandre. Musikk gir opplevelser, og Lundeng gir oss favnen full.

Sluttsatsen «Endeløs» avslutter en om ikke spesielt nyskapende, så på alle vis strålende plate. Lengselen i fela hensetter lytteren i en annen verden der musikken fjerner deg fra hverdagens ståk og gir ro for ettertanke. Susanne Lundeng har, tror jeg – skapt et album som vil glede mange og kanksje bli en kommende klassiker.

Gruppespillets gleder

Gruppen Majorstuen, med base i Oslo, er et dynamisk komponistkollektiv med sterke enkeltstemmer og med en godt innarbeidet musikalsk signatur. Skrible er deres syvende album, og var et bestillingsverk til Bjørnson-festivalen i Molde. Resultatet ble 13 låter inspirert av litterære tekster og bøker, alt fra smusslitteratur til nasjonalpoesi.

Her er det først og fremst kollektivet som briljerer; Jorun Marie Kvernberg, Synnøve S. Bjørset, Tove Hagen, Anders Löfberg og Bjørn Kåre Odde. Alle spiller fele, mens noen supplerer lydbildet med cello og bratsj og Hagen og Löfberg tar seg av det vokale. Alle fem har bidratt på komponistsiden. Dermed blir variasjonen ivaretatt på beste vis.

Majorstuen

Folkemusikk som appellerer

Som Lundeng har Majorstuen forpaktet tradisjonsarven på fortreffelig vis, samtidig som de hele tiden har utvidet handlingsrommet for hva som er akseptabelt. De tilhører en stadig voksende krets av nyskapende folkemusikere. Gruppen er eminente brobyggere mellom pop-, rock- og jazzmiljøet hvor de tilfører en klangverden som passer inn i måten vi i dag tar til oss musikk på tvers av sjangre.

Etter hvert som albumet skrider frem fornemmer man inspirasjonskildene, kjenner på ulike stemninger og lar seg drive inn i en billedverden med og uten ord. Musikk skaper bilder, fremelsker følelser og gir plass til fantasien. Majorstuen har lykkes med sitt prosjekt.

Her er så mye å ta av, og om det er Kjell Hallbing eller Ragnar Hovland, André Bjerke eller Frode Grytten som er kilden blir man med på leken. For dette er en leken musikalsk reise som pirrer fantasien og dansefoten. Folkemusikk med et urbant fotavtrykk, både moderne og tradisjonsbevisst.

Vi er heldige som har musikere som Susanne Lundeng og Majorstuen som kan vise vei i et musikalsk landskap i stadig endring. De utvider vår musikalske forståelse, samtidig som de aldri glemmer hvor musikken kommer fra.