Medarbeiderundersøkelsen i NRK har faste spørsmål, men etter påtrykk fra tillitsvalgte ble det i år lagt inn et ekstra spørsmål om hvorvidt de ansatte har opplevd trakassering på arbeidsplassen. Det er spurt om trakassering generelt, og ikke seksuell trakassering.

Tilsammen svarte 5 prosent av de spurte at de har opplevd trakassering i løpet av det siste året. Det tilsvarer rundt 170 ansatte. Halvparten av disse svarte at de har varslet om trakasseringen.

– Det er et tall som vi må få ned, og som gir økt bevissthet om at det dessverre forekommer uakseptable hendelser mellom medarbeidere i NRK, sier statskanalens juridiske direktør Olav Nyhus.

NRK

Nestleder i NRKJ: – Ikke overrasket

Til sammenligning svarte 178 ansatte i norsk mediebransje i en undersøkelse i fjor at de har opplevd seksuell trakassering i løpet av de siste seks månedene. Undersøkelsen inkluderte 5700 deltagere. NRK var det eneste mediehuset som ikke ønsket å delta i undersøkelsen.

Hege Fagerheim, nestleder i NRK-journalistens fagforening NRKJ, er ikke overrasket over trakasseringstallene i medarbeiderundersøkelsen. Hun mener likevel det er altfor høyt.

– Alle har krav på å bli beskyttet mot alle former for trakassering. At om lag 170 kolleger, bare det siste året, likevel har opplevd trakassering, kan vi ikke på noen som helst måte være fornøyd med, sier hun.

– Fare for generelle tiltak

I NRKs medarbeiderundersøkelse er det ikke spurt om kjønn eller divisjonstilhørighet.

Olav Nyhus sier dette var et bevisst valg for å sikre anonymiteten til deltagerne, og for å få oversikt over omfanget av trakassering i bedriften.

Fagerheim er uenig i valget.

– Uten nyansert informasjon om kjønn og divisjon, blir resultatene veldig overordnede. Faren er at vi ikke klarer å sette inn målrettede tiltak, og at de 170 ikke føler at problemet deres blir tatt på alvor. Det som hittil er blitt gjort, er at unyanserte resultater er blitt lagt ut på intranettet til NRK, men der virker de å ha gått under radaren. Det er veldig viktig at disse tallene ikke blir forbigått i taushet, sier hun.

Rolf Øhman

Fagerheim mener resultatene i medarbeiderundersøkelsen viser at NRK bør undersøke seksuell trakassering i bedriften nærmere.

– Det har hittil vært ganske trygt å trakassere. Spesielt seksuell trakassering, fordi den ofte oppleves som privat og ikke noe man snakker åpent om. Jeg mener det viktigste å arbeide med i NRK i år, er at det skal bli naturlig å varsle på vegne av andre, og at det skal føles trygt å si fra selv, sier Fagerheim.

Fakta: Dette er saken I midten av november 2017 meldte NRK at statskanalen hadde avdekket to tilfeller av seksuell trakassering. Ifølge kringkastingssjefen skjedde begge tilfeller en del år tilbake i tid. I februar 2018 opplyste NRK til Aftenposten at kringkasteren har mottatt 19 varslinger om hendelser i tidsrommet 2006 til 2017. Syv av disse omfatter hendelser de siste tre årene. Forrige uke la NRK ut en rapport på intranettet sitt med tall fra den siste medarbeiderundersøkelsen. Den viser at 5 prosent av de ansatte har opplevd trakassering. Det er ikke spurt spesifikt om seksuell trakassering i undersøkelsen.

Nyhus: – Ingen fryktkultur

Selv om bare halvparten av dem som har opplevd trakassering svarte at de hadde varslet om hendelsen, tror ikke Olav Nyhus det er en fryktkultur for å varsle i NRK.

– Det er det ingen grunn til at det skulle være. Vi vil at terskelen for å varsle skal være lav, og at vi raskest mulig får beskjed om hendelser.

I februar uttalte Nyhus til Aftenposten at NRK hadde mottatt 19 varsler om seksuell trakassering.

– Hvorfor tror du det er så stor forskjell mellom dette tallet og antallet som nå har oppgitt at de er blitt trakassert?

– Tallet fra medarbeiderundersøkelsen inkluderer hendelser som ikke bare har med seksuell trakassering å gjøre. I tillegg er det nok ikke unaturlig at det er konflikter på en arbeidsplass som NRK, med så mange ansatte. Men vi må ta fatt i dette og få tallet ned.

I 2018 har NRK hatt trakassering og arbeidsmiljø som et særskilt HMS-mål. Nyhus varsler at flere tiltak vil komme gjennom året. Han vil ikke gå i detalj om undersøkelsen fordi den, ifølge ham, ikke er blitt gjennomgått i organisasjonen enda.