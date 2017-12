Rune Bratseth: – Den såkalte garderobepraten er skuffende kjedelig

«Garderobeprat» er etterhvert blitt et begrep med et ganske frynsete rykte. President Donald Trump brukte dette som forklaring da han i fjor ble beskyldt for å ha omtalt kvinner i vulgære ordelag. Nylig brukte TV2-profil Davy Wathne samme unnskyldning etter at enkelte TV2-medarbeidere skal ha følt seg trakassert gjennom hans direkte tilbakemeldinger.

Som kaptein både på det norske herrelandslaget og på tyske Werder Bremen har Rune Bratseth tilbrakt mer tid i fotballgarderober enn de fleste andre. Men at det syder av kvinnenedsettende kommentarer og trakasserende holdninger, er han ikke med på.