Disney med gigantkjøp til 432 milliarder kroner

Avalen innebærer en sammenslåing av noen av Hollywoods mest sentrale filmstudioer, og vil føre til at imperiet som ble grunnlagt av den australske mediemogulen Rupert Murdoch, krymper kraftig.

Disney skriver i en uttalelse torsdag at avtalen vil føre til at Disney kan produsere enda bedre innhold, bygge mer direkte relasjoner til kundene, samt gi enda bedre underholdningsopplevelser uansett hvor kundene befinner seg og uansett når de ønsker seg det.

Det er ventet at Murdoch og hans to sønner beholder kontrollen over Fox broadcast network, Fox News og flere sportskanaler.

Avtalen må godkjennes av det amerikanske konkurransetilsynet.

Oppkjøpet anses som en konsekvens av store endringer i medielandskapet etter at nye streaminggiganter som Netflix og Amazon har sikret seg store markedsandeler innen film- og TV-underholdning.

Disney får nå store nok muskler til å kunne konkurrere med dem, skriver New York Times.

Før avtalen ble offentliggjort torsdag, gikk ryktene om oppkjøpet på Wall Street. De gikk ut på at Disney ikke bare ville overta Foxs berømte studioer i Hollywood, men også kanalene FX og National Geographic, samt 39 prosent av aksjene i den britisk-baserte Sky-gruppen.