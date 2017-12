I første omgang kommer den ene piratsendingen kun til å bestå av P4s ordinære program. Samtidig blir rockemusikk fra utenlandsk nettradio også sendt på FM-nettet i Oslo.

P4 videreformidles på frekvensen 92.0.

Piratvirksomheten er en protest mot at samtlige kommersielle rikskanaler forlater FM rundt Oslo-fjorden fredag kl. 10. Samtidig blir de ulovlige FM-senderne, som begge er plassert sentralt i Oslo, skrudd på.

Har prøvesendt allerede

– Teknisk er saken kjempeenkel: For mindre enn en tusenlapp får du FM-utstyr som dekker store deler av hovedstaden. Dette vet jeg, fordi jeg har kjørt rundt og sjekket mine egne prøvesendinger, humrer radiopiraten overfor Aftenposten.

Fakta: Verdens eneste Fredag kl. 10 slukkes de siste, nasjonale FM-sendingene rundt Oslo-fjorden. 13. desember skjer det samme i Troms og Finnmark. Norge blir da det eneste landet i verden uten et riksdekkende radionett på FM-båndet. DAB-formatet er innført etter vedtak i Stortinget. Senest før jul i fjor gikk flere partier inn for å utsette FM-lukkingen. Forslaget ble nedstemt. På FM-båndet har 199 lokalradioer sendetillatelse frem til 2022.

Vedkommende utdyper:

– Jeg er ikke imot digitalradio, jeg protesterer mot at nesten hele FM-nettet nå blir liggende dødt. DAB-tvangen i Norge er ren galskap. Det tekniske formatet er utdatert. Samtidig blir millioner av FM-radioer overflødige. Jo, her trengs det aksjoner! Jeg bare gleder meg, jeg, til å ta en liten, lokal bit av FM-båndet i bruk, fastslår piraten.

Rolf Øhman

Av åpenbare årsaker ønsker vedkommende å være anonym: I Norge er privat FM-utstyr tillatt å eie, men lovstridig å bruke. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) opplyser at sendere til hjemmebruk i praksis ikke rammes av lovverket. Utstyr som dekker større områder, derimot, har Nkom allerede slått ned på.

Satte inn peilebiler

Avdelingsdirektør John-Eivind Velure sier til Aftenposten at myndighetene så langt kjenner til ni tilfeller av ulovlige FM-sendinger. Noen steder kom det klager, og peilebiler ble satt inn.

Etter at FM-slukkingen startet i januar: Såkalt «uregistrert frekvensbruk på FM-båndet» er målt i blant annet Bergen, Tønsberg, Ålesund, Fredrikstad og Førde. Avdelingsdirektøren forklarer:

– Enhver frekvensbruk på FM krever tillatelse. Hvis man bevisst sender signaler til et større område, er konsekvensene selvsagt mer alvorlige enn hvis man sender i eget hus. Nkom kan ilegge bøter eller annen straff. Så langt har dette ikke skjedd. I all hovedsak er sakene blitt løst på stedet, fremholder Velure.

– Aksjonen tiljubles!

I Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold forsvant NRK fra FM-båndet den 20. september. Inne i Tryvannstårnet, selve hovedsenderen, ble slukkingen markert med en formell seremoni. Utenfor viftet DAB-motstandere med bannere og norske flagg på halv stang. Til og med stilte aksjonistene med ekte brannbil.

Privat

Protesten ble organisert av ingeniør Bjørn Authén, som driver Facebook-aksjonen «Nei til tvangsinnføring av DAB». Gruppen nærmer seg 4.400 medlemmer. Overfor Aftenposten kommenterer Authén piratsendingene i Oslo på denne måten:

– En sånn aksjonsform er på sin plass så det holder. Ja, den tiljubles! Protester er nødvendige når et helt land blir utsatt for det lurendreieriet som DAB-tvangen faktisk er. Publikum er blitt utsatt for et kupp. Det er dette vi ønsker å informere om, også på Facebook. Vi gir oss ikke! kunngjør Bjørn Authén.

Både DAB-innføringen og FM-slukkingen skjer i regi av selskapet Digitalradio Norge. Bak eierskapet der står NRK og P4, med like store andeler.

– Kjenner ikke saken

Daglig leder Ole Jørgen Torvmark henviser til Medietilsynet for kommentarer til utsagnene fra radiopiraten i Oslo og Bjørn Authén. I en e-post skriver seniorrådgiver Line Langnes:

– Medietilsynet kjenner ikke denne konkrete saken, men kan på generelt grunnlag informere om at det kreves konsesjon for kringkasting i FM-nettet. Sendinger uten slik konsesjon vil kunne sanksjoneres med advarsel, gebyr eller tvangsmulkt.