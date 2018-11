I midten av oktober kunne både norske og internasjonale medier fortelle nyheten om at broen som skal linke Hongkong til fastlandet i Kina vest for Perlefloddeltaet, omsider var klar til åpning. Den 55 kilometer lange broen kobler sammen Hongkong, Macau og Zhuhai og skal være verdens lengste bro som strekker seg over hav.

Det ingen nevnte, var at et norsk arkitektkontor har vært i involvert i det gigantiske prosjektet.