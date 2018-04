Erling Kagge gjør det lett for seg selv

Erling Kagge

Å gå – ett skritt av gangen

Sakprosa

Kagge forlag

Det er vanskelig ikke å ha fordommer mot en forlegger som gir ut egen visdom på eget forlag. Uansett hvor mange eksterne konsulenter som har vært involvert. Jeg har ikke lest Erling Kagges forrige bok Stillhet i støyens tid fra perm til perm, men jeg skiftet mange omslag på den da jeg jobbet på boklager.

Stillhet må ha solgt godt, så høye stablene ble – og det var altså bare de bøkene som kom i retur med rifter. Av og til bladde jeg i boken og fikk i det hele tatt inntrykk av et lett produkt med trendy budskap.

Etter å ha lest oppfølgeren Å gå – ett skritt av gangen, tenker jeg litt annerledes om Kagges prosjekt. Jo da, det er lett, men det er en sjarmerende letthet. Man får lyst til å gå. Man gleder seg enda mer til våren enn man allerede gjorde.

Gjort seg fortjent til å skrive en lett bok om å gå

Kagge forlag

Enhver essayist med respekt for seg selv, skriver på et eller annet tidspunkt et essay der man ikke bare går – det er essaysjangerens kanskje mest veletablerte topos – men et essay som handler om å gå. Som andre bidrag til sjangeren, er Kagges Å gå spekket med obligatoriske referanser til forfattere som har skrevet om det samme: Kierkegaard, Henry David Thoreau, Robert Walser, Tomas Espedal.

Det som skiller Kagge fra mer dilettantiske byflanører og skogvandrere, er at han som polfarer virkelig har gått. Vi vet at Erling Kagge har gjort seg fortjent til å skrive en lett bok om å gå. Og i sitt lette språk argumenterer han da også for å gjøre det vanskelig for seg: «Slite fordi jeg vil, ikke fordi jeg må. Bryte meg selv ned fysisk. Det er en god avveksling fra dagliglivet.»

Tidlig i boken skriver han: «Noen dager velger jeg minste motstands vei fra jeg står opp til jeg legger meg.» Den setningen kunne en latsabb som meg også ha skrevet, men det betyr noe annet fra pennen til en som har besteget Mount Everest.

Åndelig øvelse

Kagge Forlag

Det er selvfølgelig litterært tvilsomt å bedømme en bok etter forfatterens innledende etos som fjellklatrer. Men det er befriende å lese en nordmann som faktisk har gjort noe med uroen sin, ikke bare «følt på den» over kjøkkenbordet.

Erling Kagge har heller ikke gått bare for å ha noe å skrive om, eller for å ha noe annet å gjøre enn å skrive, som man kan få inntrykk av fra for eksempel Espedals ville og poetiske befaringer. Det åndelige prosjektet kom først for Kagge, bokprosjektet senere.

I Kagges Å gå er det å gå nettopp en åndelig øvelse: «Jeg har surfet, danset og sittet med bena i kors, men jeg er nordmann, så det å gå er det naturlige for meg når jeg skal vende meg innover.»

Frisk frukt

Å gå – ett skritt av gangen er en liten bok, både i størrelse og av ambisjon. Kagge byr over bokens 150 små sider på anekdoter, aforismer og forskning knyttet til det å gå. Hvis boken har et annet gjennomgangstema enn å gå, så er det at vi må gjøre det vanskelig for oss selv, for å få mer ut av livets enkle gleder. Kagge har ikke fulgt sitt eget råd i arbeidet med akkurat denne boken, får man inntrykk av, men vi vet han gjorde det da han gikk.

Leseren kommer nok ikke til å tenke mye på denne boken om ti år, men det er nesten likegyldig hvor «viktig» eller minneverdig den er som bok: Som nedfallsfrukt fra et levd liv er den ennå frisk.