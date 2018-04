Ali Smiths «Høst» er en roman for vår politiske brytningstid

Ali Smith

Høst

Oversatt av Merete Alfsen

Forlaget Oktober

Bare noen måneder etter folkeavstemningen om Storbritannias EU-medlemskap sommeren 2016 kom Ali Smith med det som umiddelbart ble utropt til den store brexit-romanen. Høst er, med rette, blitt karakterisert som en bok som klarer å lage en slags mening ut av Storbritannia etter brexit.

Samtalenes tid er forbi

Når man leser romanen på norsk halvannet år senere, med lyden av Listhaug-sirkuset ringende i ørene, gir det også en slags mening til stemningen i vårt eget land akkurat nå. Som det heter et sted i boken, i forbindelse med en radiodebatt der talspersoner fra motpartene i saken om EU-medlemskap overhodet ikke er i stand til å kommunisere:

«Det er som om demokrati er en flaske man kan true med å knuse og forvolde skade med. Det er blitt en tid der folk sier ting til hverandre uten at det noen gang blir en samtale av det. Samtalenes tid er forbi.»

Er det noe Listhaug-saken har demonstrert, er det vel nettopp det. Det kan i hvert fall kjennes som om vi er et splittet folk, som ser to ulike verdener.

Fortvilelse og jubel

Oktober

Som Smith presist setter ord på det, uansett om det handler om post-brexit eller post-Listhaug: «Over hele landet var det fortvilelse og jubel. […]. Over hele landet følte folk at de hadde tapt stort. Over hele landet følte folk at de hadde vunnet stort.»

Høst er likevel ingen håpløs, desillusjonert roman. Boken, som er første del av en planlagt årstidskvartett (andre del, Winter, er allerede ute på engelsk), setter sin lit til kunsten og litteraturen.

Det kan kanskje virke i overkant fortrøstningsfullt – gjør egentlig kunsten oss til bedre mennesker? – men Smith er ingen naiv forfatter. Hun er snarere en smart samtidsobservatør med en unik blanding av raffinement og varme. Det blir tydeligere og tydeligere for hver bok hun utgir.

Fakta: Ali Smith Født 1962 i Inverness, Skottland. Bor i Cambridge, England. Debuterte i 1995 med novellesamlingen Free Love and Other Stories. I tillegg til noveller har hun utgitt en lang rekke romaner. Hun har også skrevet skuespill. Store deler av forfatterskapet er oversatt til norsk av Merete Alfsen. Har mottatt en lang rekke priser og vært finalist til Man Booker Prize fire ganger, sist for Høst. Besøker Litteraturhuset i Oslo onsdag 4. april. Kilder: Forlaget Oktober og Wikipedia.

Historien om et uvanlig vennskap

Høst er historien om et uvanlig vennskap. Daniel er 101 år, Elisabeth 32, de har kjent hverandre siden Elisabeth var barn. Med referanser til alt fra Ovid, Shakespeare og Dickens, til Chaplin, Aldous Huxley og den lenge glemte popkunstneren Pauline Boty (1938–1966), bruker Smith denne vennskapshistorien til å skrive om kunsten som en øvelse i livsnødvendig fortolkningspraksis.

Hver eneste gang Daniel og Elisabeth møtes, spør han henne: Hva leser du? For man skal alltid lese noe, mener Daniel. «Selv når man ikke leser rent fysisk. Hvordan skal man ellers kunne lese verden?»

Interessen for kunst og for spørsmål knyttet til tid, er kjent Smith-stoff, senest i den knallgode Begge deler (2014), der selve romanformen blir brukt til å illustrere hvordan fortid, nåtid og fremtid lekker inn i hverandre og eksisterer samtidig.

Uten å være like formmessig avansert er Høst opptatt av lignende poeng. Da Elisabeth som barn spør Daniel om han, hvis det hadde vært mulig, kunne tenke seg å gjøre en tidsreise, svarer han megetsigende: «Det går an å reise i tid […]. Vi gjør det hele tiden. Fra øyeblikk til øyeblikk, minutt til minutt.»

Oversettelse som matcher originalen

I likhet med Smiths tidligere utgivelser er Høst en bok som krever mer enn en alminnelig begavet oversetter. Språklig letthet i kombinasjon med rim, rytme og ordspill lar seg ikke uten videre overføre til et annet språk.

Når man leser Merete Alfsens Smith-oversettelser, virker det likevel enkelt. Her har vi å gjøre med en oversetter som faktisk klarer å matche forfatterens rytmefølelse og oppfinnsomhet.

En sjelden gang må riktignok selv Alfsen gi tapt, som når sammenhengen i teksten tvinger henne til å gjengi det dobbeltbunnede uttrykket «old queen» (gamle dronning/gamle homse) med «gamle queen». På norsk gir det liten mening.

Kreative løsninger

Mening har derimot særdeles kreative løsninger som disse, fra en dialog om eventyret om Gullhår og de tre bjørnene:

Smith: «I personally shall be giving her [Gullhår] the benefits of the doubt, Elisabeth said.

Now you’re ready, Daniel said.

Ready for what? Elisabeth said.

Ready to bagatelle it as it is, Daniel said. »

Alfsen: «Jeg for min del vil la tvilen komme henne til velferdsgode, sa Elisabeth.

Nå er du klar, sa Daniel.

Klar til hva da? spurte Elisabeth.

Klar til å fantasi det som det er, sa Daniel.»

Hinsides polariseringen

I Ali Smiths ekspressive formspråk er Høst en nydelig og tankevekkende demonstrasjon av hvordan kunsten fungerer som en invitasjon til å tenke forbi polariseringen, til å utfordre «[…] historier som folk tror er hogd i stein».

I en verden der vi så ofte får høre at det ikke finnes noe alternativ – til kapitalismen, til måten det vestlige samfunnet er organisert på, til teknologiens invasjon av privatlivet – kjennes det helt nødvendig.