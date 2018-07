Kommunikasjonsekspert om NRKs Monsen-TV: – Bedre reklame kan ikke Turistforeningen oppnå

Det sier Lasse Gimnes, daglig leder i kommunikasjonsfirmaet GimCom.

Torsdag gikk startskuddet for nok et av NRKs «minutt for minutt»-prosjekter. Anslagsvis 400 turgåere hadde møtt frem allerede på dag én for å slå følge med Monsen & co.

– Vi har kommet fra Bergen bare for å gå denne første etappen. Vi er vel ikke de aller ivrigste turgåerne, men dette var et sprekt og positivt prosjekt. Det ønsket vi å være med på. Men det blir nok bare denne ene etappen, sier Hilde Tjugum Haunerås.

I fire uker i strekk skal Monsen gå langs de karakteristiske T-merkede stiene til Den Norske Turistforening, direktesendt på NRK1. Dette skjer i nært samarbeid med DNT.

– Dette kan gi et enormt løft for DNT. Nå har DNT også vokst godt de seneste årene og utvidet sin målgruppe av medlemmer. Men et slikt NRK-prosjekt som følges av mange tusen over lang tid, er jo en fantastisk mulighet til å øke både medlemstall og aktivitet blant medlemmer. Bedre reklame kan ikke DNT oppnå, sier Gimnes.

Tidligere har NRK samarbeidet med både NSB og Hurtigruten. I 2011 sendte NRK 134 timer sammenhengende fra «verdens vakreste sjøreise». Reklameguru Ingebrigt Steen Jensen uttalte blant annet til Nordlys den gang at Hurtigruten måtte ha betalt 804 millioner kroner hvis de skulle ha kjøpt tilsvarende antall timer på TV.

– Er innafor

Lasse Gimnes i GimCom mener det er vanskelig å komme til eksakte tall på markedsføringsverdien til DNT.

– Men det er liten tvil om at dette ville ha kostet flere titalls millioner kroner som reklameinvesteringer. Det er fantastisk fin reklame for DNT. De har begrensede inntektsmuligheter, så det er lite sannsynlig at de hadde ønsket å betale for de verdiene som de nå får hos NRK, sier Gimnes.

All TV-reklame betales i ettertid, med utgangspunkt i hvor mange og hvilke målgrupper som ser på. Grovt sett må annonsører betale fra 150.000 kroner pr. 30. sekunder for en million seere. På det meste har NRKs minutt for minutt-sendinger hatt over 3,6 millioner seere som har vært innom.

– Finnes det noen betenkeligheter ved at en statsfinansiert allmennkringkaster bidrar til å gi aktører som Hurtigruten, NSB og nå DNT slik reklame?

– Det er riktig å stille spørsmål rundt slike prosjekter. Men her er det utvilsomt gjort redaksjonelle valg med ditto kritiske spørsmål internt i NRK. For meg virker dette å være innenfor. Hurtigruten, NSB og DNT har unike produkter som er severdig og attraktive for seere, uavhengig av om det er NRK, TV 2 eller andre, sier Gimnes.

Dette underbygges også av Thomas Høiby, rådgiver i mediebyrået Mindshare.

– Det er noe med følelsen av å oppleve Norge, stoltheten og samhørigheten dette skaper, samt den avslappende og informative fortellermåten NRK bruker, som er grunnen til at dette har slått an. Dette vil bety mye for kjennskapen til DNTs muligheter, sier han.

Satte rekord

Med på de første etappene med Monsen var også Mette Øinæs Habberstad, kommunikasjonssjef i Den Norske Turistforening.

– Vi har et samfunnsoppdrag som handler om å inspirere flest mulig til å bruke norsk natur. Samtidig vet vi at Lars Monsen selv er en person som bidrar til å få mange ut på tur. Disse to tingene sammen gjorde at vi hadde lyst til å være med på dette prosjektet, sier Øinæs Habberstad.

DNT har et beskjedent annonsebudsjett, på 1,5 millioner kroner. Likevel satte de rekord i fjor, både i medlemstall, antall overnattingsdøgn på hyttene og deltagelse i organiserte turer.

– Hva denne serien vil bety, er likevel vanskelig å si. For oss er det viktigst hva dette har å si for folkehelsen, sier kommunikasjonssjefen.