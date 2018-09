Hard kritikk mot TV 2: – Hvis de ikke visste at naken-stuntet skulle komme, har de et internt problem

Etter at den tidligere håndballspilleren Frank Løke ble kastet ut av TV 2-programmet Skal vi danse på mandag, kommer det nå krass kritikken mot TV-kanalen.

Løke stilte nesten naken på scenen, kun iført et såkalt Borat-kostyme, noe mange reagerte på.

«Dobbeltmoral»

Erik Waatland, redaktør i Medier24, mener TV 2 må ha visst at naken-stuntet skulle komme. Dobbeltmoral, kaller han TV-kanalens reaksjon:

– Det er merkelig at TV 2 lager en forhåndssak på TV2.no med Frank Løke i borat-drakt der tittelen er «Frank Løke (38) ønsker nakensjokk i Skal vi danse», sier Waatland til Aftenposten.

Innslaget på TV2s nettsider ble publisert flere timer før dansefinalen lørdag kveld.

– Og så blir TV 2 «sjokkert» når det samme skjer i tv-programmet om kvelden? TV 2 er ikke et så stort selskap. Evner de ikke å snakke sammen på tvers av avdelinger? Hvis ledelsen ikke var klar over at naken-stuntet skulle komme, har de et problem med internkommunikasjonen, mener redaktøren.

Eira Lie Jor

Han tror TV-kanalen kan ha fått kalde føtter:

– TV 2 har tatt et knallhardt oppgjør internt i forbindelse med #metoo, og de har tatt avstand fra enkelte holdninger. For meg kan det se ut som at de fikk det travelt med å ta avstand fra Løke først da de så omfanget av reaksjonene etter programmet, sier Waatland.

Føler seg sviktet av TV 2

Frank Løke sier mandag til VG at han føler seg sviktet av TV 2.

Da Aftenposten ber TV 2 kommentere dette, svarer de ikke på spørsmålet. Men kanalen innrømmer overfor Aftenposten at de kunne fanget opp forhåndssaken på TV2.no:

Eivind Senneset / TV 2

– Sett i etterkant burde vi og Skal vi danseproduksjonen nok ha fanget opp og agert på artikkelen i tv2.no og forsikret oss om at noe slikt ikke ville skje, men det ble ikke gjort. Stuntet kom som en total overraskelse på produksjonen, skriver programredaktør Jarle Nakken på en e-post til Aftenposten.

Han understreker at TV 2 har redaktøransvar for Skal vi danse, og skriver at det som skjedde under lørdagens sending, ikke var klarert på noen måte.

– Det å ta Frank Løke ut av Skal vi danse var en helhetsvurdering, basert både på «nakenstuntet» som ikke var avtalt – og som vi har tatt avstand fra – og hans oppførsel i etterkant. Det ble gjennomført flere prøver på lørdag hvor Frank Løke danset i vanlige klær, skriver Nakken.