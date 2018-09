Det vakte sterke reaksjoner i og utenfor Sverige at programlederen under partilederdebatten nylig sa at SVT tok avstand fra partileder Jimmie Åkessons uttalelser om at innvandrere ikke passer i Sverige.

– Vi må stille oss spørsmålet: Hvorfor er det så vanskelig for disse menneskene å få seg jobb? Jo, det er fordi de ikke er svensker og ikke passer inn i Sverige, sa Åkesson.