Det er da Macbeth kommer inn med to bloddryppende dolker, at noen i salen begynner å le. Han har nettopp drept kong Duncan, og det er i grunn ikke så morsomt. Duncan er som en farsfigur for den skotske generalen. Men Macbeth er spådd at han skal bli konge av Skottland, og blir egget av sin kone til å hjelpe skjebnen på vei. Ett drap unna, og han har tronen.

«Sleep no more,» sier Macbeth i en av Shakespeares mest ikoniske linjer. Han har dømt seg selv til evig søvnløshet. Hvorfor begynner publikum da å le?