Stjernespekket på alternativ fredskonsert

Selv om det var kaldt og surt utenfor Rådhuset i Oslo, hadde flere tusen møtt opp for å hedre de to fredsprisvinnerne Denis Mukwege og Nadia Murad. Borggården var allerede fullsatt et par timer i forkant av konsertstart.

Et stort antall politifolk bevæpnet med maskinpistoler voktet arrangementet. Pansrede kjøretøy fra beredskapstroppen var også til stede.

Konserten ble ledet av programlederne Kåre Magnus Bergh og Silje Nordnes. Artister som Eva Weel Skram, Vamp og Kurt Nilsen gikk på scenen takket være et spleiselag av sponsorer.

Arthur Buchardt tok initiativet til en alternativt konsert etter at Nobelinstituttet i sommer opplyste at den årlige fredspriskonserten ikke blir noe av. Arrangøren ønsker å tenke nytt om innhold og format, samt økonomiske utfordringer.

Hedre innsatsen mot seksualisert vold

– Vi ønsker med Nobels Fredsfest 2018 å hedre prisvinnerne med et arrangement prisvinnerne verdig. Det viktigste både for oss som arrangør og artistene som stiller opp, er selvfølgelig å rette oppmerksomheten mot den innsatsen Denis Mukwege og Nadia Murad har lagt ned i kampen mot seksualisert vold i krigssituasjoner. Samtidig ønsket vi å skape en folkefest for prisvinnerne som alle kan ta del i, sier Arthur Buchardt.

Den første fredspriskonserten ble holdt i 1994.