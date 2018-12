– Vi har sett at tre talkshow på NRK og TV 2 på fredagskvelden blir ett for mange. Derfor flytter vi nå programmet til lørdag kveld – til det beste for seerne, forteller kanaldirektør Trygve Rønningen i TV 2 i en pressemelding fredag.

Ifølge Nettavisen hadde programmet fredag 30. november kun 183.000 seere, det dårligste til nå. Til sammenligning så 698.000 Lindmo på NRK. På det aller meste har Lindmo hatt 821.000 seere høst, mot 440.000 for Skavlan.

Fra 12. januar

Fredrik Skavlans program har sesongpremiere på TV 2 lørdag 12. januar.

– Selv om Skavlan flyttes til lørdagskvelden på lineær-TV, vil programmet fortsatt være tilgjengelig på TV 2 Sumo fra fredag ettermiddag, i tråd med vår langsiktige digitale satsing på programmet, sier Rønningen.

Den versjonen som sendes på TV 2 Sumo, er også en lengre versjon enn den som sendes på vanlig TV.

Tettpakket lørdagskveld

Med flyttingen vil lørdagskvelden på TV 2 bestå av Hver gang vi møtes, God kveld Norge og Skavlan, i tillegg til Nyhetene, Været og Sporten.

På fredagskveldene vil The Voice og Senkveld med Helene og Stian sammen med Nyhetene, Været og Sporten fylle sendeskjemaet. De eksakte sendetidene for fredag og lørdag på TV 2 fra januar bestemmes senere.